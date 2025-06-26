里仁減塑革命 挑戰循環包材與裸賣零售
（中央社記者林立恆台北26日電）超商買一杯咖啡、網購買件衣服，一次性包裝已是現代生活的「標準配備」，但也成為難以消解的地球負擔，為了保護環境，里仁事業自8年前啟動「包裝減塑」革命，致力打破「消費必然製造垃圾」的困境。
作為一家以守護生態、支持有機農業為使命的社會企業，銷售有機食品的里仁股份有限公司持續檢討產品包裝設計，積極減少塑膠使用，並開發可重複利用的循環包材，累積了豐富的減塑經驗。
「一開始我們團隊以為減塑很簡單，但實際上，從生產、運送到陳列，都已經習慣商品一定要有包裝。」里仁行銷經理陳美慈回憶。即便挑戰重重，里仁仍持續與供應商合作調整包裝設計，並積極引導消費者改變購物習慣，努力在環境友善與便利之間尋求平衡。
減少塑膠包裝 牽動產品供應鏈
2016年，里仁啟動減塑計畫，在門市端停止提供塑膠袋，提倡自備購物袋，卻引發消費者反彈。「僅僅是不提供塑膠袋，就有顧客抱怨這樣不方便，甚至認為不合理。」陳美慈說。在產品端，里仁先從織品、用品與食品著手，要求合作廠商取消塑膠外包裝，改以紙材取代，並盡可能移除收縮膜。
然而，這些看似簡單的改變，不只挑戰消費者習慣，也牽動整個物流與陳列系統。織品在運輸中容易散開、沾染灰塵，紙盒也容易碰撞變形。所幸有理念相同的廠商願意吸收成本調整包裝設計，提升支撐力、減少損耗，讓減塑與商品品質得以兼顧。
陳美慈指出，包裝減塑最大挑戰來自有機蔬果。依據台灣現行有機農業法規，有機農產品從產地到販售須全程包裝，以避免污染，確保有機完整性。為此，里仁與銘安科技股份有限公司合作，於2017年開發出以生物性原料製成、可堆肥分解的生質袋，用於包裝蔬果。同時里仁建立回收機制，鼓勵消費者將使用後的袋子送回門市，再集中送往合作農場堆肥，轉化為有機培養土。
要改變「用完即丟」的習慣並不容易，陳美慈說，消費行為的轉變需要時間，也需要鼓勵，為提升參與意願，里仁進一步將回收的生質袋製成小花盆，自2022年起結合節慶推出限定盆栽，「做成盆栽後，消費者能看見自己的行動帶來了成果」。里仁也透過門市的點數機制鼓勵回收，觀察顯示回收數量穩定成長，反映已有一群消費者養成這項綠色習慣。
塑膠中心驗證 循環瓶回收減碳效益
2023年底，里仁嘗試另一項減塑創新—洗衣精循環瓶計畫。這項計畫與循環瓶服務廠商ZeroBottle合作，搭配綠宣生技的超濃縮洗劑配方，推出900毫升小瓶身「活力淨濃縮洗衣精」，在設計階段即減少塑膠用料。消費者使用完畢後可將空瓶交回門市，由ZeroBottle清洗、消毒，再交由綠宣重新充填，然後回到門市上架銷售。
不過也有人質疑，循環瓶的回收再利用，真的比製造新瓶更環保嗎？為驗證減碳效益，里仁申請參與經濟部商業發展署「113年度商業服務業低碳循環發展計畫」，委由財團法人塑膠工業技術發展中心估算碳排放，涵蓋瓶器清洗、消毒所需的水量與電力，以及回收與配送的運輸里程等。結果顯示，與自家的瓶裝活力淨洗衣精相比，循環瓶使用2次（即循環1次），就已達到減碳效益；若使用4次（循環3次），效益更勝補充包。
「塑膠中心的分析結果，對推廣循環瓶回收有很大的幫助，因為提供了數據，讓消費者看見，自己的選擇確實能帶來減碳效益。」陳美慈表示。
此外，塑膠中心推估，若2023年里仁售出的5萬3000瓶洗劑產品全改為循環瓶，預估全年可減少77.91噸二氧化碳當量（CO2e）排放。這個數字雖屬理論值，卻為里仁立下明確減碳目標。
更令人振奮的是，循環瓶模式經驗證後，吸引了其他合作洗劑廠商響應，未來有機會將推估的減碳數據轉化為實際成果。
有意識的消費選擇 實現環境永續
除了推動包裝改革，里仁也積極探索無包裝銷售的可能。2024年開幕的「里仁誠實市集」，是穀物裸賣的試驗據點，消費者可自備容器，秤重購買穀物與乾貨。走進商品陳列區，也能一覽里仁迄今在減塑上的各項成果。
多年來致力於理念推廣，陳美慈有感而發：「每個人都支持永續，但未必知道自己的消費行為正在破壞環境。」她強調，唯有意識到人與環境的緊密連結，才會明白，「紅豆湯罐頭沒有附上塑膠小湯匙，其實真的沒那麼嚴重。」(編輯：陳姿伶)1140626
- 里仁減塑革命 挑戰循環包材與裸賣零售2025/06/26 10:39
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