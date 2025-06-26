里仁減塑革命 挑戰循環包材與裸賣零售

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（中央社記者林立恆台北26日電）超商買一杯咖啡、網購買件衣服，一次性包裝已是現代生活的「標準配備」，但也成為難以消解的地球負擔，為了保護環境，里仁事業自8年前啟動「包裝減塑」革命，致力打破「消費必然製造垃圾」的困境。

作為一家以守護生態、支持有機農業為使命的社會企業，銷售有機食品的里仁股份有限公司持續檢討產品包裝設計，積極減少塑膠使用，並開發可重複利用的循環包材，累積了豐富的減塑經驗。

「一開始我們團隊以為減塑很簡單，但實際上，從生產、運送到陳列，都已經習慣商品一定要有包裝。」里仁行銷經理陳美慈回憶。即便挑戰重重，里仁仍持續與供應商合作調整包裝設計，並積極引導消費者改變購物習慣，努力在環境友善與便利之間尋求平衡。

減少塑膠包裝 牽動產品供應鏈

2016年，里仁啟動減塑計畫，在門市端停止提供塑膠袋，提倡自備購物袋，卻引發消費者反彈。「僅僅是不提供塑膠袋，就有顧客抱怨這樣不方便，甚至認為不合理。」陳美慈說。在產品端，里仁先從織品、用品與食品著手，要求合作廠商取消塑膠外包裝，改以紙材取代，並盡可能移除收縮膜。

然而，這些看似簡單的改變，不只挑戰消費者習慣，也牽動整個物流與陳列系統。織品在運輸中容易散開、沾染灰塵，紙盒也容易碰撞變形。所幸有理念相同的廠商願意吸收成本調整包裝設計，提升支撐力、減少損耗，讓減塑與商品品質得以兼顧。

陳美慈指出，包裝減塑最大挑戰來自有機蔬果。依據台灣現行有機農業法規，有機農產品從產地到販售須全程包裝，以避免污染，確保有機完整性。為此，里仁與銘安科技股份有限公司合作，於2017年開發出以生物性原料製成、可堆肥分解的生質袋，用於包裝蔬果。同時里仁建立回收機制，鼓勵消費者將使用後的袋子送回門市，再集中送往合作農場堆肥，轉化為有機培養土。

要改變「用完即丟」的習慣並不容易，陳美慈說，消費行為的轉變需要時間，也需要鼓勵，為提升參與意願，里仁進一步將回收的生質袋製成小花盆，自2022年起結合節慶推出限定盆栽，「做成盆栽後，消費者能看見自己的行動帶來了成果」。里仁也透過門市的點數機制鼓勵回收，觀察顯示回收數量穩定成長，反映已有一群消費者養成這項綠色習慣。

里仁事業行銷經理陳美慈說明包裝減塑最大挑戰來自有機蔬果，因台灣有機農業法規規範，有機農產品從產地到販售須全程包裝，里仁與銘安科技股份有限公司合作，於2017年開發出以生物性原料製成、可堆肥分解的生質袋。中央社記者李宗憲攝 114年6月26日

塑膠中心驗證 循環瓶回收減碳效益

2023年底，里仁嘗試另一項減塑創新—洗衣精循環瓶計畫。這項計畫與循環瓶服務廠商ZeroBottle合作，搭配綠宣生技的超濃縮洗劑配方，推出900毫升小瓶身「活力淨濃縮洗衣精」，在設計階段即減少塑膠用料。消費者使用完畢後可將空瓶交回門市，由ZeroBottle清洗、消毒，再交由綠宣重新充填，然後回到門市上架銷售。

不過也有人質疑，循環瓶的回收再利用，真的比製造新瓶更環保嗎？為驗證減碳效益，里仁申請參與經濟部商業發展署「113年度商業服務業低碳循環發展計畫」，委由財團法人塑膠工業技術發展中心估算碳排放，涵蓋瓶器清洗、消毒所需的水量與電力，以及回收與配送的運輸里程等。結果顯示，與自家的瓶裝活力淨洗衣精相比，循環瓶使用2次（即循環1次），就已達到減碳效益；若使用4次（循環3次），效益更勝補充包。

「塑膠中心的分析結果，對推廣循環瓶回收有很大的幫助，因為提供了數據，讓消費者看見，自己的選擇確實能帶來減碳效益。」陳美慈表示。

此外，塑膠中心推估，若2023年里仁售出的5萬3000瓶洗劑產品全改為循環瓶，預估全年可減少77.91噸二氧化碳當量（CO2e）排放。這個數字雖屬理論值，卻為里仁立下明確減碳目標。

更令人振奮的是，循環瓶模式經驗證後，吸引了其他合作洗劑廠商響應，未來有機會將推估的減碳數據轉化為實際成果。

里仁事業行銷經理陳美慈介紹洗衣精循環瓶計畫與包裝有機蔬果的生質袋，需要消費者改變「用完即丟」的習慣，將瓶器與蔬果包裝袋送回里仁門市回收。中央社記者李宗憲攝 114年6月26日

有意識的消費選擇 實現環境永續

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除了推動包裝改革，里仁也積極探索無包裝銷售的可能。2024年開幕的「里仁誠實市集」，是穀物裸賣的試驗據點，消費者可自備容器，秤重購買穀物與乾貨。走進商品陳列區，也能一覽里仁迄今在減塑上的各項成果。

多年來致力於理念推廣，陳美慈有感而發：「每個人都支持永續，但未必知道自己的消費行為正在破壞環境。」她強調，唯有意識到人與環境的緊密連結，才會明白，「紅豆湯罐頭沒有附上塑膠小湯匙，其實真的沒那麼嚴重。」(編輯：陳姿伶)1140626