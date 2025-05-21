彭啓明：資源循環推動法最快月底預告 促推綠色品牌

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（中央社記者張雄風台北21日電）主婦聯盟合作社今天發表首支瓶身以30%食品容器級再生塑料打造的茶飲。環境部長彭啓明表示，最快月底預告資源循環推動法，將綠色設計、獎勵都納規範，盼推動綠色台灣品牌。

主婦聯盟生活消費合作社今天舉辦記者會，發表台灣首支瓶身含食品容器級再生塑料（rPET）瓶裝茶飲，瓶身以30%食品容器級rPET替代新塑料使用，採輕量瓶身、易撕標籤等設計，符合減塑與綠色設計原則。

主婦聯盟合作社理事主席彭桂枝表示，台灣飲料市場中茶飲占比最高，希望保特瓶可永續循環；製作過程中有精算成本，每瓶約增加1元，符合綠色設計成本吸收約1/3，讓消費者取得平價的產品，將效益放大更大。

主婦聯盟環境保護基金會林玉珮表示，全台1年有超過50億個保特瓶，現在推出30%rPET，顯示產業已經有這樣的技術條件，呼籲政府有法規配套，如綠色設計指引、再生料溯源制度、回收等級標示、第三方驗證與公開資訊平台、差別費率誘因等。

環境部長彭啓明表示，他常常去菜市場、建國花市，雖有提倡減塑，但國人的習慣慣性非常大，必須要從「心」改變。

彭啓明指出，在國家氣候變遷對策委員會中也有討論，一是資源循環國家隊，如鋰電池需要內循環等；另一個則是綠色台灣品牌，如今天的台灣茶、台灣回收的瓶到瓶，就是這樣的理念；政府也在擴大綠色採購，希望將這個品項納入綠色商品之一。

彭啓明說，預計本月底、6月初就會預告「資源循環推動法」，希望下個會期能送入立法院，這是新的法令，綠色設計、獎勵等規範都有包含，在台灣需要有很好的生態系，回收的補助都需要到位，希望趁這個機會統整。

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環境部資源循環署長賴瑩瑩補充，現在使用再生塑料是自願性質，塑膠包裝、容器添加再生料的比例，以2025年達25%、2030年30%為目標，「現在主婦聯盟已經超前5年」。

賴瑩瑩說，未來的資源循環推動法會設有法源依據，指定業別、種類，要使用一定比例的再生料。（編輯：龍柏安）1140521