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環狀線新埔民生站地下道工程滲水 回填土方止漏

2025/6/27 19:42（6/27 20:21 更新）
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捷運環狀線新埔民生站地下道工程27日中午發生大量滲水，現場騎樓地板下陷。捷運局據報立刻趕往啟動緊急應變措施，先將開挖土方回填並補灌混凝土，已將漏水處止水，現場地質持續監測中，目前數據正常。（新北市議員山田摩衣提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年6月27日
捷運環狀線新埔民生站地下道工程27日中午發生大量滲水，現場騎樓地板下陷。捷運局據報立刻趕往啟動緊急應變措施，先將開挖土方回填並補灌混凝土，已將漏水處止水，現場地質持續監測中，目前數據正常。（新北市議員山田摩衣提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年6月27日
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（中央社記者黃旭昇新北27日電）民進黨新北市議員山田摩衣表示，捷運環狀線新埔民生站地下道工程，今天中午大量滲水，現場騎樓地板下陷，店家門關不起來。市府捷運局說，回填土方暫時止水，並持續監測。

山田摩衣表示，大漢橋下的捷運環狀線新埔民生站地下道工程，今天中午開始大量滲水，原本位於民生路三段單號側的開挖處，陷坑不斷擴大。

山田摩衣說，她到場後發現，消防局、捷運局等單位進駐搶救，商家向她反映陳情，騎樓地板已下陷，門關不起來，附近民宅店家都很擔心安全。她要求市府應儘速監控地質，並積極搶險避免建築傷害擴大。

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市府捷運局晚間回應中央社記者詢問表示，環狀線新埔民生站地下道工程，開工後就持續監測中，今天中午11時許，西側深度開挖時出現漏水。

捷運局說，據報立刻趕赴現場啟動緊急應變措施，先將開挖土方回填，並補灌混凝土，已經將漏水處止水，現場的地質持續監測，目前數據正常。（編輯：方沛清）1140627

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捷運環狀線新埔民生站地下道工程27日中午出現滲水情形，民進黨新北市議員山田摩衣（前左）獲報到場會勘，要求市府應儘速監控地質，並積極搶險避免建築傷害擴大。（新北市議員山田摩衣提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年6月27日
捷運環狀線新埔民生站地下道工程27日中午出現滲水情形，民進黨新北市議員山田摩衣（前左）獲報到場會勘，要求市府應儘速監控地質，並積極搶險避免建築傷害擴大。（新北市議員山田摩衣提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 114年6月27日
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