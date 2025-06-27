屏東僑勇國小2師帶學生教室開冷氣烤肉 5人疑一氧化碳中毒送醫

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（中央社記者李卉婷屏東縣27日電）屏東縣僑勇國小4年級某班級30名師生今天中午在教室內烤肉，因教室空氣不流通，造成5名學童疑似一氧化碳中毒送醫，所幸均無礙。校方表示，將對2名老師進行懲處。

屏東縣消防局發布訊息指出，今天中午11時46分獲報恆春鎮西門路救護，現場30人在室內烤肉，共有5名學童因身體不適、意識清楚，分別送往恆春旅遊醫院及恆春基督教醫院。

僑勇國小校長黃順利告訴中央社記者，案發在4年級的美勞課，未事先告知學校就擅自由該班導師及美勞老師帶著學生在教室內烤肉，室內還開著冷氣，雙邊窗戶只開一側，空氣無法對流，導致一氧化碳濃度上升。

黃順利指出，有5名學童出現頭暈、四肢無力的狀況，趕緊送醫，其中1人已經出院，其他4人留院觀察，預計今天可出院。

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黃順利表示，教室嚴禁明火，案發後已通報縣府教育處，學校也會進行校事會議，對於2名教師的行為進行懲處。

縣府教育處學生事務科長郭小蘋表示，要求學校全面檢討活動安全流程，加強學校師生一氧化碳中毒防範及緊急應變措施，避免相關事件再次發生，也確保學生安全。至於2名在場教師，由督學查處了解後，將依公立高級中等以下學校教師成績考核辦法究責。（編輯：張雅淨）1140627