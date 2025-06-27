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盧秀燕和平專案遇槍聲 肇因展示用瓦斯槍誤發

2025/6/27 20:11
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（中央社記者趙麗妍台中27日電）台中市長盧秀燕今天啟動和平專案，首日走訪和平區小學及警消單位，在視察警消分隊時突出現2聲槍響，盧秀燕笑問是否是迎賓禮炮。經查是展示用瓦斯空氣槍不慎提前試放。

台中市政府表示，盧秀燕今、明兩天啟動和平專案，她一早前往自由國小、博屋瑪小學等關心原鄉教育發展，隨後前往和平區視察派出所、消防分隊，慰勞第一線人員，視察防災與治安的效能。

自由國小指出，學校棒球隊在今年3月底「2025貝比魯斯聯盟世界少棒錦標賽全國選拔賽」亞太組冠軍賽中，以4比3逆轉勇奪冠軍，取得組訓代表權，將代表台灣前往美國參賽。

盧秀燕表示，她的兒子小時候曾參賽獲得手球冠軍而到國外比賽，當時球隊經費不夠，除正餐外，僅能吃泡麵乾糧充饑，這次特別為自由國小棒球隊加碼新台幣10萬元加菜金，希望選手們前往美國參賽時，能好好品嚐在地美食，體驗當地生活。

台中市政府指出，盧秀燕還走訪「全台第一所原住民族實驗小學」博屋瑪國小，學童們以泰雅族傳統舞蹈、歌謠及口簧琴熱情迎賓。這是和平區9所中小學中的最後一站，盧秀燕承諾任內全數走訪，今天終於圓滿達成。

除視察原鄉教育，台中市政府表示，盧秀燕也到和平區雙崎部落，並慰勞雙崎派出所、消防分隊人員，警消人員展示紅外線熱顯像儀及空氣槍等裝備。活動中，突然出現2聲槍響。

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對此，盧秀燕打趣說，是否是歡迎禮炮，並交代在現場的台中市警察局長李文章了解狀況。

警方指出，這2聲槍聲是瓦斯空氣槍聲，因附近山區常有盜採盜獵，居民常以瓦斯空氣槍驅趕、威嚇盜採盜獵的人或猴群。因要示範操作給盧秀燕參觀，試用操作時不慎提前試放。（編輯：戴光育）1140627

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