苗華被免去中共中央軍委委員職務

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（中央社台北27日電）中國全國人大常委會今天表決通過，免去苗華的中央軍事委員會委員職務。苗華去年11月被查落馬，他涉嫌嚴重違紀違法，面臨牢獄之災。

2024年11月28日，中國國防部例行記者會通報，中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華，涉嫌嚴重違紀，經黨中央研究，決定對苗華停職檢查。

今年4月30日，中國全國人民代表大會常務委員會發布公告，中央軍委政治工作部軍人代表大會決定罷免苗華的第14屆全國人大代表職務。依照有關規定，苗華的代表資格終止。

中國人大網5月15日公布的2025年第3號全國人大常委會公報提到，苗華因「涉嫌嚴重違紀違法」被罷免全國人大代表職務，這是中國官方首度明確提到他涉嫌「違法」，這意味著70歲的苗華面臨牢獄之災。

中國國防部官網今天顯示，中共中央軍事委員會名單，苗華已被除名，中央軍委委員僅剩劉振立、張升民2人。

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此外，3月下旬傳出中共中央軍委副主席何衛東因為涉及貪腐被帶走調查，接連缺席活動，已遭中共總書記、中央軍委主席習近平清洗。

何衛東未再露面，共軍迄今也未通報，但他的名字與職務仍掛在中央軍事委員會名單。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1140627