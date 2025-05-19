加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
林昶佐將任駐芬蘭代表 林佳龍：具人權外交國際經驗
首頁 / 兩岸

中共中央軍委人事變動 苗華落馬張升民主管政工部

2025/5/19 10:14
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港19日電）中共中央軍事委員會領導層近年有多人涉及貪腐而落馬，觸發工作和人事重新調配，據指出，中央軍委委員張升民已接替苗華主管政治工作部，甚至不排除兼任主任。

星島日報今天刊文指出，中共20大以來，軍方掀起反腐，軍委領導層除了統帥之外共有6人，至今倒了3人，包括已經移交司法部門的前軍委委員、國防部長李尚福，以及被罷免全國人大代表職務的軍委委員、軍委政工部主任苗華。

此外，久未露臉的政治局委員、軍委副主席何衛東也凶多吉少。

文章透露，中國「第7次全國自強模範暨助殘先進表彰大會」日前在北京舉行，身兼軍委紀委書記張升民代表軍方參加了大會。

文章表示，殘疾人事務在軍隊通常由政工部分管，這意味著張升民已經主管政工部，甚至不排除兼任主任。

據指出，在「2014年的第5次全國自強模範暨助殘先進表彰大會」上，代表軍方參加的是軍委委員、總政治部主任張陽；2019年的第6次大會，由於苗華出訪古巴，當時由張升民代為參加。

去年11月，苗華被官方停職檢查，上月底又遭罷免全國人大代表職務，顯示出他的問題正在升級，相信政工部主任職務已被免去。至於軍委委員職務，或許還需要經過一定程序。

文章透露，苗華長期在駐福建第31集團軍服役，盛傳一名廈門著名房地產商去年底涉案，被軍委監察委員會留置，已帶走半年。

google news透過 Google News追蹤中央社

文章指出，中央軍委政工部相當於軍委的中組部加中宣部，主要負責指導解放軍的宣傳思想文化工作、組織建設，包括高級將領考核，權力之大不言而喻，如今由資歷雄厚的張升民主管，也順理成章。

據介紹，67歲的張升民是陝西人，出身火箭軍（二炮），也是政工幹部，曾任解放軍總政治部辦公廳政研室主任，後來擔任第二炮兵指揮學院政委、二炮部隊政治部主任；2015年返京擔任中央軍委訓練管理部首任政委、後勤保障部政委等職；2017年擔任中央軍委紀委書記，身兼中紀委副書記，迄今超過8年，是19屆、20屆中央軍委委員。（編輯:陳鎧妤）1140519

苗華
苗華停職檢查後 被罷免中國全國人大代表職務金融時報：中共軍委副主席何衛東涉貪腐已遭免職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：