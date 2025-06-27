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合歡山鳶峰停車場即日起收費 愛心車位提前預約

2025/6/27 18:35（6/27 18:46 更新）
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合歡山暗空公園鳶峰遊客中心為避免車格遭占用等亂象，27日起收取停車場清潔維管費，另有愛心停車位免費提供給具身障證明文件者停車，須提早預約。（南投縣風景區管理所提供）中央社記者鄭維真傳真 114年6月27日
合歡山暗空公園鳶峰遊客中心為避免車格遭占用等亂象，27日起收取停車場清潔維管費，另有愛心停車位免費提供給具身障證明文件者停車，須提早預約。（南投縣風景區管理所提供）中央社記者鄭維真傳真 114年6月27日
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（中央社記者鄭維真南投27日電）合歡山暗空公園鳶峰遊客中心為避免車格遭占用等亂象，停車場即日起收清潔維管費，乙類大客車每日每次收新台幣100元，小型車50元，機車及腳踏車免費，愛心停車位須提前預約。

南投縣風景區管理所人員今天告訴中央社記者，鳶峰遊客中心目前委外經營，去年昆陽、武嶺與合歡山莊停車場開始收費，不少民眾會到鳶峰停車，活動期間車位難求，為解決這問題及避免車格遭占用，啟動收費機制。

鳶峰遊客中心表示，停車場提供乙類大客車7格、小型車38格、機車20格與愛心車位2格；乙類大客車每日每次收100元，小型車50元，機車如果停放機車格免費，進汽車停車區依小型車收費標準計費。

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愛心停車位免費提供具身心障礙證明文件者停車，須提早預約，如果當天沒預約，會讓親子、長者車輛停放。

鳶峰遊客中心同步推出滿額消費折抵清潔維管費措施，只要在遊客中心消費滿300元，小型車免繳費，憑發票免費離場；乙類大客車部分，消費滿600元可全額折抵。（編輯：李明宗）1140627

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