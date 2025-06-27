高市完成軌道運輸年度評鑑 捷運疫情後首度虧轉盈

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（中央社記者林巧璉高雄27日電）高市府今天完成軌道運輸年度定期檢查暨評鑑，評鑑委員提出2項改善事項、17項建議事項。高市交通局也宣布，高捷在COVID-19疫情後今年首度轉虧為盈，盈餘新台幣7000萬元。

高雄市交通局新聞稿表示，市府今天進行軌道運輸年度定期檢查暨評鑑，邀集專家、學者為高雄捷運、輕軌的經營和安全把關。評鑑委員提出了2項改善事項、17項建議事項，包括輕軌C21站號誌設備箱體反光條脫落等。

此外，針對部分設施或設備出現故障或異常事件造成列車延誤等情形，與會學者和專家也提出各項建議，期望持續提升高雄捷運輕軌的營運品質，透過與多元運具整合服務吸引更多民眾搭乘，提供更便捷運輸服務。

召集人、交通局副局長劉建邦表示，高雄輕軌成圓後運量持續成長，帶動高雄市公共運輸使用率突破10%，未來配合高雄捷運黃線、岡山路竹延伸線及小港林園延伸線等重大交通建設，將持續提高民眾大眾運輸使用率。

交通局表示，高雄捷運通車以來致力提供多元支付管道，並推出「V高雄」APP提供列車即時動態、車廂擁擠度、及查詢班次、票價與路線資訊等，去年也在車廂內全面裝設監視器、全面開啟並延長各地下車站空調開啟時間。

根據高捷公司統計，高雄捷運盈餘約7000萬元，這也是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後首次盈餘。今年持續疏運多場演唱會及活動人潮，包含世運主場館及巨蛋演唱會、高雄燈會「吉伊卡哇」冬日遊樂園等。

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交通局表示，隨著輕軌成圓、捷運岡山車站通車等軌道路網健全，及台積電進駐楠梓產業園區等因素，交通局2023年4月起推出「高雄市區通勤月票399元方案」後，去年持續推動相關措施，連帶也提升高雄捷運運量。

根據統計，去年捷運、輕軌旅運量為7802.3萬人次，平均日運量21.3萬人次，較前年增加3.6萬人次，成長20%。高雄捷運輕軌去（113）年12月份平日均量為25.7萬人次，約較112年4月份17.8萬人次增加7.9萬人次，成長約44.2%。（編輯：方沛清）1140627