新道路以友誼城市命名 南市府：有助連結國際

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（中央社記者張榮祥台南27日電）台南市近來已有21條新闢道路以友誼市及姐妹市命名，引來質疑，市府今天表示，以友誼城市命名新道路，有助於連結國際及展現形象。

市府民政局資料顯示，去年11月20日至今年5月28日，台南市以友誼城市及姐妹市命名新闢道路共21條，分布在歸仁區、安南區、官田區、七股區、南區、永康區、新市區，涵蓋美國、日本、立陶宛、韓國、澳洲、法國及波蘭等國城市。

民政局今天告訴中央社記者，早於前台南市長許添財時代就有類似作法，何況道路命名是城市整體規劃與形象塑造的重要環節，新路名採用友誼市或姐妹市，將展現國際友善城市形象，也有助於觀光、投資及城市競爭力，且和國際連結。

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這些新路名多在重劃區、工業區，民政局更舉例說，友誼城市中的日本那珂市、澳洲黃金海岸市位處濱海，和台南市南區喜樹、灣裡有相同特質；日本青森縣、弘前市以盛產蘋果聞名，象徵幸福、平安與豐收寓意，也增添溫馨正向印象。

民政局表示，所有道路命名依「台南市道路命名及門牌編釘自治條例」及「台南市各區戶政事務所辦理道路命名及門牌整編作業要點」等相關規定辦理，程序完備且具法源依據。後續將積極傾聽民意，作為日後道路命名參考。（編輯：龍柏安）1140627