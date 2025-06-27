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侯文詠8年磨一書 盼變成自己想望的大人

2025/6/27 14:21（6/27 14:31 更新）
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從麻醉科醫師到暢銷書作家的侯文詠歷經成功與挫折，希望自己變成陪伴別人的亮光與希望，耗時8年寫作，新書「變成自己想望的大人」即將於7月出版。（皇冠文化提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年6月27日
從麻醉科醫師到暢銷書作家的侯文詠歷經成功與挫折，希望自己變成陪伴別人的亮光與希望，耗時8年寫作，新書「變成自己想望的大人」即將於7月出版。（皇冠文化提供）中央社記者邱祖胤傳真 114年6月27日
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（中央社記者邱祖胤台北27日電）從麻醉科醫師到暢銷書作家，侯文詠歷經成功與挫折，希望自己變成陪伴別人的亮光與希望，耗時8年寫作「變成自己想望的大人」，即將於7月出版。

根據皇冠文化發布新聞稿，侯文詠小時候不被認為有寫作天賦，他卻自得其樂，越寫越開心。當他成為麻醉科醫師，同時斜槓作家，別人說吃力不討好，他卻覺得賺到了。

後來寫書寫到去當編劇、製作人、主持人、演講者...都是因為喜歡，讓侯文詠如獲至寶，繞了一點路，反而看到出乎意料的風景。

新聞稿提到，被譽為「人生勝利組」的侯文詠，也有不確定怎麼走才好的時刻，在醫院工作、幫哭喊的小孩注射麻醉劑；第一次創業，資金和夢想都燃燒殆盡；面對父母的病痛與離世，心裡破了個大洞，以為再也無法癒合。

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侯文詠認為，一條好玩、不乖的路，並沒有想像中那麼寂寥。因為想望，因為內心的光，他與讀者們終將一再相遇。

侯文詠表示，如果可以的話，他希望能變成類似暗夜迷霧中的車尾燈那樣微弱的光亮，成為陪別人走一段自己熟悉的路，給別人帶來信心的人。（編輯：張雅淨）1140627

#出版情報
#侯文詠
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