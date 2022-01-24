烏克蘭情勢緊張 英國追隨美國撤離部分使館人員

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（中央社倫敦24日綜合外電報導）由於俄羅斯對烏克蘭發動軍事行動威脅升高，美方已下令駐烏克蘭基輔大使館人員家屬離境，英國今天也開始撤離駐烏克蘭的使館人員。

英國廣播公司（BBC）報導，英國外交人員目前沒有受到特定威脅，但駐基輔使館人員約有半數將返回英國。

美國先前下令使館人員家屬離開烏克蘭，表示俄羅斯可能「隨時」發動進攻。

美方聲明：「由於俄羅斯軍事行動威脅持續存在，美國國務院2022年1月23日授權直接聘請的僱員自願離境，並下令基輔大使館符合資格的人員家屬離開。」

俄羅斯則否認計劃對烏克蘭展開軍事行動。

美國國務院也表示，基於情勢緊張，以及「美國公民可能遭到騷擾」，建議民眾不要赴烏克蘭及俄羅斯。

不過報導指出，撤離使館人員僅是預防措施，過去24小時並未發生任何事件促使政府做出這項決定。

美國雖然強調這並非撤僑行動，但國務院告訴法新社，若俄國發動攻擊，將無法撤離美國公民。

烏克蘭今天對此表示，美國做出撤離使館人員家屬的決定並「不成熟」。

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）說：「我們認為美方這種決定是不成熟，且過度審慎的表現。」

他並表示，烏克蘭東部的安全情勢近來並沒有劇烈變動。

歐盟現階段不打算採取相同措施。歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）說，他不會讓緊張情勢更「戲劇化」。（譯者：戴雅真/核稿：楊昭彥）1110124