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俄傀儡政權由他領導？前烏克蘭議員斥無稽想提告

2022/1/24 09:58
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（中央社基輔23日綜合外電報導）英國情報稱前烏克蘭議員穆拉耶夫（Yevhen Murayev）可能被安排為克里姆林宮在基輔傀儡政權的領袖，穆拉耶夫今天對此嗤之以鼻，接受路透社訪問時還說，考慮提出法律行動。

英國外交部今天表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，莫斯科當局考慮由穆拉耶夫擔任烏克蘭傀儡政權領導人，還說俄國情報官員正接觸多位烏克蘭政治人物，討論計畫進攻一事。

俄羅斯將此說法斥為「假消息」；烏克蘭官員則說，應認真看待此事。

穆拉耶夫在視訊會議中表示：「今天早上我看了關於這陰謀論的所有新聞報導，完全未經證實，完全無事實根據。」

他否認與俄羅斯情報官員有任何接觸，稱他與克里姆林宮勾結的說法「愚蠢」，因為他2018年就遭俄國制裁。

穆拉耶夫表示：「或許在英國，此事不知道為何沒人記得或沒人注意，或只是根本沒人重視。」他還說，這樣的指控讓他對英國情報品質產生質疑。

穆拉耶夫表示，準備捍衛自己「清白的名聲」，「律師群為我擬好了辦法，我會在法庭捍衛我的名譽」。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110124

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