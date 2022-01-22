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美前國安顧問：中國觀察俄烏衝突 考慮侵台時機

2022/1/22 23:28
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）前白宮國安顧問歐布萊恩表示，美國的敵手正仔細觀察總統拜登在俄羅斯與烏克蘭衝突中如何行動，若中國領導人習近平因此認為值得入侵台灣，恐引發進一步後果威脅美國國土。

拜登（Joe Biden）近日對俄羅斯若「小規模入侵」烏克蘭可能引發較輕回應的說法，招致一些嚴厲批評。歐布萊恩（Robert O'Brien）21日接受美國福斯新聞頻道（Fox News）節目「故事」（The Story）訪問時說，中國領導人習近平正在密切觀看俄烏衝突究竟會如何發展下去。

歐布萊恩表示：「要守住我們在歐洲的主要國家安全利益，便得確保捍衛北大西洋公約組織（NATO）。因此，我們不想讓俄羅斯凌駕我們的非北約友邦，進而對我們的北約盟友施加更多壓力。」

「其次，中國正非常仔細觀察這件事。習近平正看著（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的一舉一動，並且正在考慮是否決定在（北京冬季）奧運後入侵台灣。」

歐布萊恩指出，台灣對美國具有顯著的國安和外交利益，若中共控制台灣，解放軍可能在短時間內就來到美國西邊門廊。

歐布萊恩說，若習近平推論出，即便會造成國際局勢動盪，仍然值得入侵台灣，如此一來，中國可能開啟海上通道，挑戰美國最靠近中俄兩國的阿拉斯加州。

歐布萊恩表示，台灣宛如美國在太平洋的瓶塞，「如果台灣淪陷，解放軍海軍就會流入太平洋，威脅到夏威夷，威脅到加州或阿拉斯加的阿留申群島（Aleutian Islands）」。

歐布萊恩又說，中國若入侵台灣，還可能切斷美國和日本的結盟，以及切斷美國與紐西蘭、澳洲和菲律賓等條約盟邦的關係。

因此他認為，美國「有必要確保，一些民族國家以為可以靠征服來入侵及占領鄰國，這並不是國際關係的新常態，因為後果將遠超越烏克蘭」。（譯者：張正芊）1110122

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