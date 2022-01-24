紐時：拜登考慮增兵數千到東歐與波羅的海

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭間的緊張態勢持續。美方官員透露，總統拜登考慮在波羅的海、東歐的北約盟邦部署數千美軍和機艦。拜登政府此前為避免刺激俄國，對軍事選項相對審慎。

「紐約時報」指出，拜登22日在馬里蘭州大衛營休假期間舉行會議，聽取五角大廈高層所提的幾個將美軍前推到更靠近俄國家門前的選項。不願具名的官員透露，選項包括派兵1000到5000人到東歐國家，必要時人數可拉高10倍，拜登最快本週會有所定奪。

俄國除在俄烏邊境陳兵超過10萬，還部署軍力於白俄羅斯圍繞烏克蘭施壓，讓拜登考慮增兵東歐。

美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）今天在哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「面對全國」（Face the Nation）裡說：「縱使仍在外交斡旋，我們也會極力強化軍事嚇阻。北約本身也會在俄國一旦冒進時顯著提升應對力量，所有選項都會放在檯面。」

華府到目前仍未考慮包含增派美軍到烏克蘭等軍事選項，拜登去年夏天草草結束20年的阿富汗戰事後，已表明不願再捲入另一場軍事衝突。

多年來因擔心激怒俄羅斯，美國對提供烏克蘭軍事支持的程度一直小心翼翼；但美方官員近日警告，若俄軍入侵烏克蘭，美國會扶植烏克蘭組反抗軍打游擊。

拜登政府高層表示，美軍增兵數千到愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛等北約東翼，絕非想力阻北約東擴的俄國所樂見。

據波蘭國防部的資料，目前波蘭境內約駐有4000名美軍和1000名其他北約部隊；波羅的海三小國境內的北約駐軍也有約4000人。

去年12月底起美軍已定期派空軍的RC-135戰略電偵機飛越烏克蘭上空，可供美軍監聽俄軍地面部隊指揮官的通聯。美軍還派E-8指揮機追蹤俄軍動向與規模。

拜登政府尤其關注俄軍出現任何可能部署戰術核武到俄烏邊界的跡象；俄方官員先前曾暗示此舉為選項之一。

美軍有150多名顧問與訓練人員在烏克蘭，長年在烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）的訓練場作業，這些人多為特戰人員，大部分是綠扁帽及來自佛羅里達州的第57輕裝步兵連的國民兵教官。

美方官員表示，還有來自十幾個盟國的軍事顧問也在烏克蘭。包括英國、加拿大、立陶宛和波蘭等幾個北約盟國也定期派訓練人員到烏國。

若俄軍全面入侵時，美國會迅速將軍事訓練人員撤離。 但一名美方官員表示，部分美國人員可能會留下為首都基輔的烏克蘭官員提供建議或前線支援。（譯者：陳亦偉）1110124