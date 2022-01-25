華爾街日報：俄施壓烏克蘭 底氣來自美中德

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）俄羅斯與烏克蘭間的緊張態勢持續。「華爾街日報」一篇分析指出，美國用兵投鼠忌器、德國能源仰賴俄國及俄中盟友關係升溫，助長克里姆林宮施壓烏克蘭的底氣。

「華爾街日報」的華府主編賽布（Gerald F. Seib）在專文裡指出，俄國總統蒲亭眼看烏克蘭與俄漸行漸遠，因而動念施壓，至於讓他覺得可以這樣做的理由，主要來自美、中、德3國間的相關連動。

前美國國防部長、長年分析俄國情勢的蓋茨（Robert Gates）說：「蒲亭眼看烏克蘭與西方間強化關係已勢不可擋，美國與其他歐洲盟邦都在提供武器與訓練；烏克蘭也許加入不了北約，但與北約安全關係增加卻日復一日，就蒲亭看來，在局勢惡化到不可逆之前展開施壓確有迫切感。」

另一方面，美國連續3位總統歐巴馬、川普及現任的拜登在言行上都表明，美國已厭倦海外行事，尤其軍事動作，這讓美國軍事回應俄羅斯入侵烏克蘭的可能性降低，特別去年夏天美國阿富汗撤軍的狼狽相，更加深蒲亭對美國不願動干戈的認知。

曾於白宮國家安全會議任職、目前任教於哥倫比亞大學的俄國事務專家塞斯坦諾維奇（Stephen Sestanovich）說：「很難讓人不聯想，拜登在阿富汗的灰頭土臉讓蒲亭覺得可以軟土深掘。」

專文指出，德國也在此刻給了蒲亭懷疑西方會團結應對的理由。德國決定2022年底前關閉境內所有核電廠，使其能源更加仰賴俄國進口，意味蒲亭手上又多了籌碼。

賽布認為，德國官員在口頭上力挺烏克蘭，但實際行動時又是另一回事。連人口100萬出頭的愛沙尼亞都願把武器送至烏克蘭展現團結相挺，人口8300萬的德國卻拒發許可讓德製武器出口。

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與中國的關係加溫也給了蒲亭一定的底氣，覺得俄國可在北京相助下，挺過西方對俄國一旦侵烏後祭出的經濟制裁。蒲亭也將是本屆北京冬奧最具份量的外賓。

專文認為，削弱美國國際間威望是俄中的共同利益，若俄國施壓烏克蘭成功，更會給北京在台海問題上引路。前美國國防部長蓋茨就說，如果俄中之間未就西方可能經濟制裁俄國討論北京如何奧援，那才是怪事。（譯者：陳亦偉）1110125