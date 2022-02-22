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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張8/300

安理會開緊急會議 美：俄「維和」說法一派胡言

2022/2/22 12:12
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（中央社紐約聯合國總部21日綜合外電報導）俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離地區的獨立地位，並以維和為由派兵進駐，聯合國安理會今天針對烏克蘭危機加深召開緊急會議，美國批俄羅斯派出維和部隊的說法是胡扯。

法新社報導，法國駐聯合國大使黎維埃（Nicolas de Riviere）在進到聯合國安全理事會會議廳前告訴記者：「我們面臨一個非常、非常戲劇化的情況。」法國是在烏克蘭號召下，少數幾個響應召開緊急會議的國家之一。

美國駐聯合國大使湯瑪斯-葛林斐德（Linda Thomas-Greenfield）在會中發表談話時，對俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）稍早派遣部隊進到烏克蘭的頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）地區「維持和平」的說法嗤之以鼻。

湯瑪斯-葛林斐德說：「他（蒲亭）稱他們是維安部隊，這是一派胡言，我們都知道他們實際的身分。」

蒲亭在宣布承認頓內茨克、盧甘斯克兩個地區的全國性電視演說中，稱烏克蘭是失敗的國家，也是西方國家的「魁儡」。

湯瑪斯-葛林斐德表示，那場演說充斥「一連串令人髮指的虛假聲明」，目的是要「為戰爭製造藉口」。

俄羅斯目前擔任聯合國安理會的輪值主席國，曾盼安理會的會議採閉門舉行，但美國堅持讓其公開。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1110222

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