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俄烏邊境緊張
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俄烏邊境緊張6/300

英國：俄羅斯已開始進攻烏克蘭 將祭出制裁

2022/2/22 16:48（2/22 17:52 更新）
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俄羅斯21日正式承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義人士控制的地區頓內茨克、盧甘斯克為獨立實體。（中央社製圖）
俄羅斯21日正式承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義人士控制的地區頓內茨克、盧甘斯克為獨立實體。（中央社製圖）
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（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）今天表示，俄羅斯已經開始進攻烏克蘭，因此英國將對俄國展開制裁。英相強生（Boris Johnson）召開緊急政府應變會議因應烏克蘭危機。

俄羅斯21日正式承認烏克蘭境內兩個親俄分離主義人士控制的地區頓內茨克（Donetsk）、盧甘斯克（Lugansk）為獨立實體，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）接著下令派遣部隊進入當地，加劇西方國家擔心引發大戰的憂慮。

就在蒲亭正式承認兩個地區獨立，並派遣俄國「維和」部隊後，路透社目擊者看到坦克與其他軍事硬體設備進入頓內茨克。

賈維德告訴「天空新聞網」：「你可以做出結論，對烏克蘭的進攻已經展開。俄國人、蒲亭總統已經決定侵犯烏克蘭的主權與領土完整性。」

他表示：「我們將做到一直以來所說的，（對俄國）實施制裁。」

英國曾威脅要斬斷俄國企業取得美元和英鎊的來源，阻止俄企在倫敦籌措資金，並揭露俄企在英國的產業和企業所有權。

英國尚未宣布制裁內容，但稱俄國寡頭將無處可藏。強生曾表示，制裁對象會包括俄國銀行。

賈維德表示，強生將對國會發表聲明，宣布制裁內容。

另外，希臘外交部今天發聲明表示，俄羅斯正式承認烏東兩個親俄分離主義人士控制的地區，這種作為違反國際法、明斯克協議（Minsk agreements），以及烏克蘭的領土完整性。

希臘外交部稱，「希臘支持尊重所有國家的領土完整性、主權與獨立性，譴責任何侵犯國際法基本原則的決定。」並稱希臘將與歐盟及北約盟國協調，對俄國的決定採取對應行動。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110222

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