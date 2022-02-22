蒲亭承認烏東2區獨立 歸罪基輔成美國傀儡藉口挨批
2022/2/22 17:23（2/22 18:15 更新）
俄羅斯總統蒲亭21日簽署行政命令，承認烏克蘭東部兩個分離地區為獨立國家，這種無視西方警告的作法非但不合法，也可能讓和平協商胎死腹中。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天簽署行政命令，承認烏克蘭東部兩個分離地區為獨立國家，這種無視西方警告的作法非但不合法，也可能讓和平協商胎死腹中。
蒲亭透過電視轉播發表近1小時的演說，讓人目瞪口呆地批評烏克蘭後，簽署行政命令。他說新納粹正在崛起、寡頭橫行，還說烏克蘭是美國殖民下的傀儡政權。
蒲亭說，烏克蘭歷史上就非獨立國家，而是前蘇聯創建者列寧（Vladimir Lenin）所創立。蒲亭這番講法老調重彈，遭烏克蘭斥為自我感覺良好的虛假史觀。
蒲亭說，蘇聯1991年垮台後，基輔便進行經濟「勒索」，占盡俄羅斯便宜，如今烏克蘭想加入北大西洋公約組織（NATO），更會對俄國安全構成直接威脅。
他說：「北約文件正式且直接地稱我國為北大西洋的安全威脅，而烏克蘭將作為攻擊的前哨站。」
對於俄軍入侵烏克蘭可能遭到西方制裁，蒲亭淡然以對，他說，「他們又想勒索我們，他們再一次用制裁來威脅我們。反正俄國主權強大且武力壯大時也會被制裁，制裁總不乏托詞，要找要捏造都有」。
他說，俄國「有權採取所有報復手段來確保安全，而這正是我們會做的」。
俄羅斯承認烏克蘭這兩個分離地區，等於公開宣布俄羅斯不再將它們視為烏克蘭的一部分，為莫斯科公然派軍進入鋪路，屆時還能主張是為協助盟邦抵禦基輔才會介入。
蒲亭說，對於「那些踏上暴力、流血、目無法紀之路，以前不知道、現在也不知道除了軍事手段還能有什麼方法解決頓巴斯（Donbass）問題的人」，這是遲來的回應」。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110222
俄羅斯承認烏克蘭東部頓內茨克人民共和國及盧甘斯克人民共和國是獨立實體。（中央社製圖）
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續往下閱讀