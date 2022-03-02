烏克蘭危機為鑑 總統盼與美壓制衝擊安全單邊行為

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總統蔡英文（右）2日上午在總統府接見美國總統拜登指派的跨黨派資深代表團時表示，歷史經驗顯示，對侵略行為冷眼姑息，就是為自己製造更多的威脅，這是全球民主國家團結時刻，台灣也不能夠缺席。中央社記者鄭傑文攝 111年3月2日

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（中央社記者溫貴香、葉素萍台北1日電）總統蔡英文今天接見美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率領訪問團時表示，烏克蘭危機告訴大家，民主國家間的相互合作與積極作為至為關鍵。面對台海和區域安全威脅，期待與美國、區域各方更多緊密合作，共同壓制各種型態可能衝擊安全的單邊行為，以維持區域的和平穩定。

這是拜登總統繼去年4月拜登派遣好友前參議員陶德率團訪台後第二度派遣代表團訪台。

蔡總統上午在總統府秘書長李大維、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等人陪同下，在總統府接見代表團成員，總統對訪賓到訪表達歡迎。

總統說，各位貴賓都是美國政府歷任國安事務資深官員，也參與多項國際重要安全及和平的議題，相信接下來的交換意見，可以帶給台灣有意義的收穫。

總統表示，就在全球密切關注烏克蘭的此刻，拜登指派訪賓來台，不僅是對台美夥伴關係的重視，更展現台美關係堅若磐石，更重要的是凸顯台灣在國際與區域安全上的角色，以及國際民主社群必須更加地緊密團結。

她說，上週俄羅斯入侵烏克蘭造成許多平民無辜的傷亡、流離失所，也嚴重危害世界和平秩序。

總統透過這個機會告訴訪賓及所有朋友，對於侵略行為，台灣做為國際社會的一員，除了表達嚴厲地譴責，也參與了對俄羅斯實施經濟制裁的國際行動，對烏克蘭的人道救援也在前天正式啟動。

總統表示，所做的這一切就是要堅定地表達台灣與烏克蘭站在一起、和自由民主站在一起，只要有助於國際社會的和平安全，有助於區域的穩定繁榮，台灣都會善盡國際責任，願意與所有國家一起投注努力。

總統表示，因為歷史經驗告訴我們，對於侵略行為冷眼姑息就是為自己製造更多的威脅，這是全球民主國家團結的時刻，台灣也不能夠缺席。

她表示，尤其烏克蘭人民捍衛自由民主的信念以及挺身奮戰保護自己國家的決心，讓身處民主前線的台灣人民感同身受，當前中國對台海以及區域的軍事威脅持續在升高，不論是打壓台灣的國際空間或者是透過認知作戰、操作錯假訊息，來分化台灣的內部侵蝕民主，這些動作沒有一天停止，然而台灣人民從來沒有因此放棄堅持。

她表示，「相反的，我們投入更多努力來守護國家，包括發展自主的國防，強化不對稱戰力，並且鞏固國民的心防，防範認知作戰的分化，讓台灣成為一個更具韌性的民主之島。」

總統說，台灣要告訴全世界，「我們有堅定的自我防衛的決心，也會守護我們的民主自由的生活方式」。她說，區域的穩定安全從來都不是單一國家的課題，烏克蘭危機告訴大家，民主國家間的相互合作與積極作為，至為關鍵。

總統表示，面對台海和區域安全威脅，期待與美國、區域各方能有更多緊密的合作，共同壓制各種型態可能衝擊安全的單邊行為，以維持區域的和平穩定。

總統感謝拜登政府以實際行動，依據台灣關係法及六項保證，履行對台灣的安全承諾，協助台灣強化自我防衛的能力，拜登政府上任後批准了兩項軍售案，以及今天訪賓的到來就是最明顯的例證。

拜登政府上個月公布最新印太戰略，指出台灣是印太地區重要伙伴，蔡總統說，堅守民主前線的台灣不只是重要伙伴，更是最值得信賴的伙伴，而擁有更多的國際支持與參與的台灣，將會更具韌性，對世界的自由和美好會有更多的貢獻。

總統期待台美的夥伴關係能更緊密，一起為印太區域、全世界的和平穩定及繁榮發展，做出更多的貢獻。（編輯：蘇龍麒）1110302