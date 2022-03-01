美高層級訪團來訪 民進黨：感謝堅定支持台灣

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（中央社記者葉素萍台北1日電）美國總統拜登指派跨黨派資深代表團訪問台灣，民進黨發言人謝佩芬今天說，誠摯歡迎，感謝美國政府對台灣的堅定支持；值此國際氛圍因烏克蘭局勢而緊張之際，此一代表團來訪，傳達對台海和平與安全的堅定支持，別具意義。

拜登這次指派的資深訪問團由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團，成員包括前國防部政策次長佛洛諾伊（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. O'Sullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros）。

民進黨今天發布新聞稿表示，訪團成員涵蓋前美國總統小布希及歐巴馬執政時期的共和、民主兩黨的國防及國安高層官員，其中，佛洛諾伊、葛林及麥艾文皆多次訪台，對台灣了解甚深，可見美國拜登政府對印太區域局勢的高度重視，及美國跨黨派對台灣高度共識的支持。

謝佩芬強調，去年4月，拜登專程派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd, D-CT）率團訪台，如今再次派遣資深訪團訪台，可見兩國存在緊密夥伴關係，共同面對國際變局。

謝佩芬補充，在烏克蘭情勢嚴峻之際，有部分人士與來自境外的勢力互相唱和，刻意在台灣製造恐慌，將台灣與烏克蘭情況做錯誤類比，甚至協助散播各種錯假訊息，貶低台灣在國際的民主盟友。

謝佩芬強調，這次美國跨黨派訪團的來訪，就是以具體行動展現對台灣的堅定友情與支持，民進黨深表感謝，也會與美國持續緊密合作，共同維護區域的和平穩定。（編輯：林興盟）1110301