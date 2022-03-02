美代表團會見蔡總統 再次保證美國堅定維持承諾

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（中央社記者溫貴香台北2日電）俄羅斯入侵烏克蘭掀起戰火之際，美國前參謀首長聯席會議主席穆倫率團訪台，今天上午晉見蔡總統，傳達美國反對任何片面改變現狀的行為，支持以符合台灣人民意願和最佳利益的方式和平解決兩岸議題，並保證美國堅定維持承諾。

俄羅斯入侵烏克蘭戰火持續，美國總統拜登指派前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的跨黨派資深代表團訪台，蔡總統上午在總統府接見訪團。

穆倫致詞時代表訪團感謝蔡總統的歡迎，以及強而有力的領導，不僅在台灣，同時在這個日益重要的區域，維持和平與穩定的重要性更勝以往。

他說，率領這個公民代表團訪台，對美台重要夥伴關係表達支持，在美國這股支持的力量不斷延續且增長。這次訪問台灣的時間點正是世界歷史上非常困難和關鍵的時刻。正如拜登總統所言：「民主正面臨長期且令人擔憂的挑戰」，現今烏克蘭的情勢即為一例，現在比以往任何時刻都更需要捍衛民主。

穆倫說，代表團能夠訪問台灣、這個世界上最具活力的民主政體之一，令人深感驕傲。台灣積極應對這個時代的主要挑戰，無論是全球性的流行疾病，或是腐蝕人心的假訊息以及惡意影響等，台灣因應之餘都能兼顧核心民主價值。

穆倫肯定蔡總統是促進人權、婦女賦權和包容性社會的全球領導者。台灣在新冠疫情大流行初期向美國人民提供援助，是美國最大的口罩捐贈者，他們仍深懷感激。

他說，訪問團團反映了美國對台灣強健夥伴關係的跨黨派支持。維護台海和平與穩定不僅符合美國利益，也符合全球利益。這也是為何美國將繼續反對任何片面改變現狀的行為，也持續支持以符合台灣人民意願和最佳利益的方式和平解決兩岸議題。

穆倫強調，希望能透過訪團的拜會，向蔡總統和台灣人民再次保證，也向區域的盟友和夥伴傳達，美國堅定維持承諾。

今年4月是台灣關係法簽署43週年紀念，美國總統拜登先前擔任聯邦參議員時也對該法投下贊成票。穆倫說，43年後，美國和台灣之間的合作比之往更強健、更深刻、更廣泛。（編輯：郭無患）1110302

美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）2日表示，代表團能夠訪問台灣、這個世界上最具活力的民主政體之一，令人深感驕傲。台灣積極應對這個時代的主要挑戰，無論是全球性的流行疾病或腐蝕人心的假訊息以及惡意影響等，台灣因應之餘都能兼顧核心民主價值。中央社記者鄭傑文攝 111年3月2日

美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）（左）2日上午會見總統蔡英文（右），致詞時肯定蔡總統是促進人權、婦女賦權和包容性社會的全球領導者。中央社記者鄭傑文攝 111年3月2日