烏克蘭危機 義籍中國專家郗士：台灣不會是下個戰場

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俄羅斯入侵烏克蘭引發台海危機聯想，熟悉中國政學界的義籍學者郗士認為，台灣不會是下個戰場。圖為26日烏克蘭士兵在基輔行經一輛燒毀的軍用卡車。（美聯社）

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）俄羅斯入侵烏克蘭引發台海危機聯想，熟悉中國政學界的義籍學者郗士認為，台灣不會是下個戰場，中國關注俄羅斯主要不是因為台灣，是因中俄關係複雜，俄羅斯勝、敗都可能對中國有不利影響。

長期在中國人民大學擔任研究員的郗士（Francesco Sisci）26日接受義大利媒體Adnkronos訪問指出，他不相信中國將趁俄羅斯進攻烏克蘭時攻打台灣。

郗士指出，華盛頓最大難題是中國，不是俄羅斯或烏克蘭。中國本身也很清楚，若此時觸動台灣問題，美國馬上會關閉烏克蘭戰線轉向台灣；因為台灣不論在地緣政治或戰略層面，對美國來說都重要得多，中國一對台動手，就會把注意焦點引到自己身上。

郗士表示，中國高度關注烏克蘭危機，原因不在台灣問題，而是複雜的中俄關係。俄羅斯入侵烏克蘭這場戰爭不論成功或失敗，對中國都不是太愉快場景，「亞洲巨人」早已對俄羅斯壯大感到擔憂，如果俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）在烏克蘭戰事獲勝，俄國將變得更強大，對中國更有侵略性。

郗士認為，有跡象顯示，中俄元首儘管在冬季奧運簽署友誼聲明，但雙方溝通仍有誤差。

他舉華盛頓郵報日前報導為例說，蒲亭進攻烏克蘭讓中國大吃一驚，俄羅斯可能僅向中國通報要出兵，卻未告知攻擊的程度和規模；中國可能以為俄羅斯只會攻打烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）地區，俄羅斯卻襲擊了整個烏克蘭。

此外，蒲亭的失敗場景也讓中國憂心。郗士分析，如果俄羅斯在烏克蘭戰爭全面潰敗，日後恐轉向親西方路線、或像前蘇聯一樣摧枯拉朽般崩解，「這種局面可能在幾週或幾個月內就發生」；俄羅斯政權崩解或轉向親西方，對中國將意味著更巨大的國際孤立。

郗士表示，現在看來，俄羅斯最終落敗的場景頗可能成真，蒲亭無法在預期的一週或十天內拿下烏克蘭首都基輔，已經是一種挫敗。（編輯：林克倫）1110228