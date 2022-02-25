今日烏克蘭明日台灣？專家教你破解共軍彈道飛彈封台謠言

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（中央社網站）俄羅斯24日入侵烏克蘭，首先以飛彈鎖定各地軍事設施，烏克蘭許多城市傳出隆隆爆炸聲，首都基輔的主要機場也遭到飛彈攻擊。台灣民眾關心俄烏戰事的同時，網路上又開始議論「今日烏克蘭，會是明日的台灣嗎？」

中國從未放棄武力統一的手段，在東南沿海部署大量飛彈對準台灣。坊間不時有耳語流傳，一旦中國開戰，台灣馬上會遭到數千枚飛彈襲擊，毫無勝算可言。軍事專家王立和長年研究資訊戰的學者沈伯洋在《阿共打來怎麼辦》一書破解多年來流傳的10種台海軍事謠言，別讓失敗主義的論調損己利敵。中央社取得授權摘錄如下：

中國只要對台發射彈道飛彈就贏了？

最常見的謠言的核心，是把中國擁有的彈道飛彈當成無敵的武器。其誇張的程度，曾聽聞只要一發就可摧毀一座機場、一整座電廠，根本就是把一般的炸藥當成了小型核彈。此種彈道飛彈的謠言，透過時代的演進，已經轉變多次，深入台灣群眾的腦海，建立了一種印象，好像開戰後不久，全台就會受到彈襲陷入火海。

透過彈道飛彈很恐怖的描述，加以衍生到龐大的數量，製造出恐怖的氣氛，形成驚嚇民眾的利器。根據目前可查的資料，中國人民解放軍擁有的短程、中程導彈，預估在2000至3000枚左右。彈頭可攜帶的炸藥量，約500公斤到1500公斤上下。這些訊息光聽就覺得非常恐怖，而這更發展出「千彈攻台」的劇本。這類謠言，從中國擁有東風型彈道飛彈開始就出現，基本概念就是人海戰術、萬砲齊轟金門（八二三砲戰）的衍生物，說是同人作品也可以。

此類謠言的內容不外乎是，上千枚無法被攔截的彈道飛彈，在開戰後不到數小時，就會把台灣所有空軍基地、防空陣地、政府機關、民生設施，所有你想得到的重要基地全都打爛。所以沒有戰機可以升空、沒有船艦可以出海、陸軍失去所有武裝。緊接著數百台解放軍空優戰機就順順地開過來奪得制空權，接著海軍出現搶下制海權，一路順風讓陸軍登陸⋯⋯然後就贏了。

依照美國國防部中國軍力2020年報告指出，中國所擁有的各式飛彈可大致分為5類：洲際彈道飛彈、長程彈道飛彈、中程彈道飛彈、短程彈道飛彈、陸射巡弋飛彈，其數量分別為100枚、200多枚、150多枚、600多枚、300多枚。依其可能攻台模式與台灣反制作為，據信該謠言應以中程彈道飛彈、短程彈道飛彈與陸射巡弋飛彈為主要攻擊手段，因使用洲際與長程彈道飛彈均不符合成本效益。

簡單來說，其對台當面最多一次可以發射的飛彈數量為500枚，且第一輪發射後，其單次可發射數量就會降到350，最多也僅能持續最大數量共3次發射；以目標分配來看，若全台共有11個空軍基地、6個主要軍港、25個陸軍主要基地、雷達站等目標20個、總統府等行政指揮中樞目標5個，即已有67個目標，平均單個目標僅可分配到7.46枚飛彈。若以蒙地卡羅法（Monte Carlo method）來評估一條3700公尺長、60公尺寬的跑道，需要至少6枚圓周誤差精度50公尺以內，且破壞半徑25公尺的對地彈道飛彈攻擊，才會有84％的機率遭截斷；但考量我方戰機在不同掛載下，僅需600至1000公尺長度即可起飛，表示解放軍當面所需投射彈藥數量可能須提升至2到3倍，才能有效完全癱瘓我方空中武力優勢，更遑論其數量最多的東風十五型戰術彈道飛彈精度誤差為300到600公尺之譜。

在軍事專家的眼裡，這些謠言根本鬼扯到極點。

飛彈很貴 不會無限制地砸

實際上要使用彈道飛彈這麼昂貴的武器，必定是瞄準高價值目標，例如樂山雷達基地，或政治含義高的總統府。而且彈道飛彈的發射有兩種形式，窖射（地下發射裝置）跟發射車，不管哪一種都有很基本的時間問題，意思是彈道飛彈不可能一次3000枚齊發，第一波充其量只有1/4不到。

這幾年彈道飛彈謠言突然少很多，很大一部分的原因是解放軍的飛彈數量沒有大幅增長，而台灣的機場、防空飛彈數量一直在提升。即使中國的飛彈精準度有提升，還是要排出攻擊的優先次序，是要先打掉樂山雷達，還是針對國軍的空優戰機，或是防空飛彈，無法面面俱到。

這還要考慮打擊點，如果解放軍想要奪取制空權，那麼就得要先破壞機場，以及地對空飛彈的基地。依照中國可能對台採取攻擊前的情況，台灣不可能毫無準備，那麼彈道飛彈要攻擊機場，癱瘓跑道運作，摧毀油庫補給，在有愛國者三型的防守下，一個基地少說使用上百枚，才能確保第一波能有效癱瘓機場的正常起降，至少戰機數小時內無法升空（緊急起降就不一定）。

若把進入防禦陣地的地對空飛彈部隊算進去，想要有效摧毀一個飛彈連，使其威脅不了進攻的解放軍機隊，100枚都嫌少。故把所有第一波要摧毀的基地數量算進去，可以得到一個簡單的結論：中國的彈道飛彈是不夠用的。

這不是說3000枚的總量太少，而是實際上不可能一次全部發射，若不有所保留，先不提日後無飛彈可威脅外敵，若台灣還保有高度威脅的部隊，將會面臨遇到麻煩時無彈可用的窘境。

謠言就是要讓人變成失敗主義者

謠言大都用類似的方式來編造，擁有部分的真實，讓不明所以的人相信其他部分也都是真的。

台灣軍方一定會針對任何解放軍的新武器、新戰術，做全方面研究，其中也一定有將之優勢擴大，試圖找出台灣守軍弱點的部分。這就跟學校段考前的小考類似，小考的目的不是要證明你段考死定了，而是讓你知道哪些地方不夠熟練，需要多多加強。

結果我們多少上電視的軍事專家，把小考成績當成段考完蛋、會考死定、大考崩潰，所以你人生已經完了的結論。

反過來想，為什麼要有這些謠言，不就是因為正規軍事侵略的難度很高、成本很高、代價很高，所以想試著用謠言來降低難度與成本。若是相信這些謠言，產生了失敗主義，就是幫了中國大忙啊。（書摘內容為大塊授權，經中央社刪節整理。編輯：徐子苓）1110225

（大塊文化提供）

書名：阿共打來怎麼辦：你以為知道但實際一無所知的台海軍事常識

作者：王立、沈伯洋

出版社：大塊文化

出版日期：2021/12/28