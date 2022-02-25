「今日俄羅斯」頻道成資訊戰工具 法國出現停播呼聲

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俄國的國際電視頻道「今日俄羅斯」（RT）被視為俄羅斯資訊戰的重要工具。（圖取自RT網頁rt.com）

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（中央社記者曾婷瑄巴黎24日專電）俄羅斯今天出兵攻擊烏克蘭，各國緊急應對。向來飽受爭議的官媒「今日俄羅斯」遭遇更多質疑，繼德國、英國後，法國也傳出呼聲，要求停播這個合理化俄國攻勢的資訊戰工具。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天對烏克蘭展開軍事行動，俄羅斯發動飛彈攻擊與砲擊，多個城市遇襲，傳出烏國境內有數百人傷亡。歐洲聯盟（EU）、聯合國、北大西洋公約組織（NATO）紛紛召開緊急峰會，也陸續實施制裁。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天召開緊急安全會議，他在會後記者會中再次強烈譴責俄國的戰爭行為且與烏克蘭同一陣線，並強調「在這戰爭階段，我們將堅定、無情地回應。我們將很快做決定，制裁程度將比照侵略程度，無論是在軍事或經濟層面上」。

馬克宏也將俄羅斯的攻擊行動稱為歐洲歷史的轉折點，「對我們的生命和歐陸的地緣政治帶來深遠且永久的影響」。他表示明天將於國會前發表演說，預計將會有進一步的細節說明。

俄國的國際電視頻道「今日俄羅斯」（RT）也成為這場全方位戰爭的焦點。

「今日俄羅斯」是俄國官方媒體，向來傳播親俄反美的政治觀點，甚至在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間散播法國政府派戰車進入市區企圖封城以及法國人民上街暴動抗議強制戴口罩等假新聞，被許多專家學者視為俄羅斯資訊戰的重要工具，飽受爭議。

俄烏危機升溫後，各國對今日俄羅斯頻道的質疑逐漸升級。德國影音監管單位2月初已禁止今日俄羅斯頻道播放，英國昨天也稱今日俄羅斯為「克林姆林宮假消息的工具」，並表示將重審其播放執照。

前身為法國最高視聽委員會（CSA）的法國影音與數位傳播監管單位（Arcom）今天則透過信件向法新社表示，將「特別謹慎監看法國RT頻道，以確保其遵守法律與合約規範。若認為必要，監管機構將會毫不猶豫，立刻動用擁有的司法工具，甚至要求頻道停播」。

翻看RT今天在俄羅斯發動進攻後的報導，便可知其觀點。其中一篇受訪專家說，俄國進攻的原因，是為了「保衛烏東頓巴斯（Donbass）地區宣布自治的兩個共和國」。此外，頻道也重複蒲亭說詞，表示烏克蘭正對東部人民進行「種族滅絕」。

另一篇報導則引用俄羅斯國防部的說法，保證所有攻擊都「高度精準」，只瞄準軍事設施，「對烏克蘭平民不造成威脅」。在今天另一篇訪問中，則試圖把歷史矛頭轉往北約。一名記者在訪問時表示，「這場襲擊讓人聯想到1999年的科索沃...北約當時對塞爾維亞重要軍事設施發動空襲...持續兩個月」。

有鑑於此，許多法國政治人物等開始呼籲停播甚至吊銷頻道。參議院文化、教育、傳播委員會主席、參議員拉馮（Laurent Lafon）今天在推特（Twitter）上向Arcom喊話，「Arcom應立即停播今日俄羅斯，這個俄國政權在法國的官方宣傳機構」。

22日，一名RT節目主持人塔達伊（Frédéric Taddeï）也宣布停止每天的談話節目，「為了忠於法國，自我國與俄國正面衝突的那一刻起，我再也無法繼續有著矛盾論述的節目」。

今日俄羅斯在法國社群頗具影響力，YouTube頻道上有100萬訂閱者，臉書（Facebook）則有120萬名粉絲。今日俄羅斯發言人表示，這些人的動機無疑是想要藉機關閉頻道。「法國RT在營運4年間從未受到任何懲戒。我們會繼續專業與平衡地報導俄羅斯等地的新聞」。（編輯：郭中翰）1110225