立院三讀通過海空戰力提升特別預算 列2369億餘元

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（中央社記者范正祥台北11日電）立法院臨時會院會今天三讀通過中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算，總經費原列新台幣2372億6999萬7000元，審議結果減列3億1000萬元，改列為2369億5999萬7000元，全數以舉借債務支應。

海空戰力提升計畫採購特別預算案總經費原列2372億6999萬7000元。主要計畫內容，裝備款，包含各式精準飛彈、海軍高效能艦艇及海巡艦艇加裝戰時武器系統執行武器裝備產製及備料、整體後勤資源、陣地工程等所需經費原列2371億8030萬4000元；採購作業費，執行專案管理及履約督導所需經費原列8969萬3000元。

立法院長游錫堃昨天召集朝野黨團協商海空戰力提升計畫採購特別預算案達成共識，採購作業費刪減1000萬元、武器裝備費刪減3億元，科目及分配年度均自行調整；高效能艦艇標餘款不得流用；每年度至立法院相關委員會進行執行報告，至少1年1次。立法院臨時會院會今天依據朝野協商結論完成本案三讀程序。

近年中國不斷擴大軍事活動，為因應敵情威脅及迫切國防需要等情況，確保國家安全，行政院院會去年9月16日通過海空戰力提升計畫採購特別條例草案，送請立法院審議，希望在最短時間內有效提升空防能力，快速形成制海不對稱戰力。

立法院院會於去年11月23日三讀通過海空戰力提升計畫採購特別條例，明定採購岸置反艦飛彈系統、野戰防空系統、陸基防空系統、無人攻擊載具系統、萬劍飛彈系統、雄昇飛彈系統、海軍高效能艦艇、海巡艦艇加裝戰時武器系統等項目，所需經費上限為2400億元，條例自公布日起施行至民國115年12月31日止。

行政院院會去年11月25日通過海空戰力提升計畫採購特別預算案，編列2372億6999萬7000元，自111年度起至115年度，分5年辦理，用於採購反艦、防空、反制三大面向軍購計畫，其中最大筆預算為岸置反艦飛彈系統計畫兩階段經費797億元。行政院通過特別預算後函請立法院審議，爭取立法院儘速三讀通過。

立法院財政、外交及國防委員會聯席會議去年12月8日初審通過本案，由於朝野立委在諸多預算提案中對於刪減、凍結數無法達成共識，全案保留送朝野協商。

立法院第10屆第4會期於去年12月31日劃下句點，但仍有包括海空戰力提升計畫採購特別預算案在內多項議案未能於法定會期內完成三讀。立法院自今年1月5日下午起至28日召開本屆第4會期第1次臨時會，處理重大而急迫的議案。

立法院長游錫堃昨天召集朝野黨團協商海空戰力提升計畫採購特別預算案，歷經2個多小時討論，完成處理173項提案，各黨派立委在協商過程中均表示支持強化國防，朝野黨團協商達成多項共識，包括原總額2372億餘元的特別預算案刪減3.1億元。立法院副院長蔡其昌今天主持院會，依朝野協商結論完成三讀程序。

另外，立法院臨時會院會也通過立委所提數項決議，其中包括民進黨立委沈發惠、吳秉叡、郭國文等人所提，有關研發與採購工作均高度涉及國防安全，相關的承辦人員及廠商均應全力保密，避免國防機密外流，甚或遭受外流至敵對國家，國防部應強化保守軍事機密作為，並依規定落實人員及廠商安全考核工作。

立法院臨時會院會通過的決議，還包括國民黨立委曾銘宗、賴士葆、李貴敏等人提案，提醒111年度中央政府除編列年度預算外，同時存在新式戰機採購特別預算、前瞻基礎建設計畫特別預算、嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興追加特別預算、海空戰力提升採購特別預算等4個特別預算，特別預算的提出務求審慎。

關於海空戰力提升計畫採購特別預算，行政院評估，本案武器裝備的採購，以國造自製為優先，有助帶動廠商投入國防產業供應鏈，創造國防安全與經濟效益雙贏。（編輯：郭無患）1110111

立法院臨時會11日三讀通過「中央政府海空戰力提升採購計劃特別預算案」，民進黨立委陳秀寶（左起）、范雲、蔡適應、林楚茵、鐘佳濱、劉世芳在議場中舉牌表支持。中央社記者王騰毅攝 111年1月11日