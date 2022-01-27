立院朝野黨團共識 28日完成總預算三讀

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（中央社記者范正祥台北27日電）立法院臨時會進入倒數階段，立法院朝野黨團協商今天獲致共識，明天完成民國111年度中央政府總預算（公務預算部分）三讀。

立法院第10屆第4會期於去年12月31日畫下句點，但包括111年度中央政府總預算案未能於法定會期內通過，立法院自今年1月5日下午起至28日召開臨時會處理。

關於111年度中央政府總預算案（公務預算部分），立法院朝野黨團歷經連日來馬拉松式會議，截至昨天已將總數6113項預算提案審過一輪，但其中還有300多案尚未達成共識；如果未將保留案降到最低，300多案表決，估計要12小時左右。

立法院長游錫堃今天上午召集朝野黨團協商，繼續研商總預算案。會前，民進黨團總召柯建銘等人前往國民黨團辦公室，與國民黨團總召費鴻泰等人繼續對話，希望化解歧見，降低保留案，溝通過程中，雙方都展現誠意，並獲致初步共識。

接著，朝野黨團協商總預算案於上午11時許進行後不久，主持會議的游錫堃向大家宣告，依各黨團溝通共識，立法院臨時會今天下午院會先處理法案部分，再處理總預算案部分委員會包括通案、經濟、財政、教育及文化、交通等委員會的議案。

游錫堃進一步指出，明天院會繼續處理總預算案後續包括內政、外交及國防、社會福利及衛生環境、司法及法制等委員會的議案，然後完成二讀、三讀。

至於法案處理部分，游錫堃說，包括產業創新在內等法案今天下午處理完，但私立高級中等以上學校退場條例草案，臨時會不處理，繼續協商，列為下會期優先審議法案。

對於游錫堃宣告的上述各黨團溝通共識，今天出席協商的各黨團代表均無異議。

經朝野黨團協商之後，立法院臨時會院會今天議程，下午2時30分開會先處理法案。法案處理完畢後，下午4時再處理總預算案部分委員會的議案，先處理通案、經濟、財政、教育及文化、交通預算保留案，其餘委員會的議案明天再處理。

柯建銘估計，如果進行順利，這次立法院臨時會可望在明天中午左右結束。（編輯：蘇龍麒）1110127