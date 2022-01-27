立院三讀 智慧機械、5G投資抵減延至113年底

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立法院會27日三讀修正通過產創條例第10-1條，將智慧機械及5G投資抵減租稅優惠延長至民國113年底，並將資通安全產品或服務納入投資抵減適用範圍。圖為立法院副院長蔡其昌敲槌正式宣布三讀通過。中央社記者王飛華攝 111年1月27日

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（中央社記者林育瑄台北27日電）為持續推動產業智慧升級及轉型，並應對日益嚴峻的資安威脅，立法院會今天三讀修正通過產創條例第10-1條，將智慧機械及5G投資抵減租稅優惠延長至民國113年底，並將資通安全產品或服務納入投資抵減適用範圍。

產業創新條例的智慧機械及5G投資抵減租稅優惠，相繼在去年底、今年底落日，產業界盼能延長期限。立法院經濟、財政兩委員會110年12月初審通過產創條例第10-1條條文修正草案，但因朝野未能就延長時限、納入投資抵減範圍項目達成共識，因此全案保留送協商。

其後朝野黨團在協商時達成共識，採用行政院版條文，立法院會今天處理時，在場立委對協商通過條文並未表達異議，因此三讀修正通過產業創新條例第10-1條。

根據經濟部長王美花在經濟委員會初審時的報告，產創條例第10-1條是為推動產業智慧升級、數位轉型，因此提供智慧機械及5G投資抵減，鼓勵產業加速投資智慧設備；而後疫情時代加速改變產業營運模式，智慧應用需求大增，政府應持續添柴火，掌握智慧轉型浪潮，推升投資動能。

此外，考量投資台灣三大方案已引導廠商回流，廠商規劃後續3年擴廠投資智慧設備，亟需相關政策引導。因此，三讀條文展延智慧機械及5G投資抵減適用年限至民國113年。

而全球邁入數位時代，日益嚴峻的資安威脅影響供應鏈及國家安全，資通安全為台灣產業發展必須把握的關鍵領域，應盡速完備產業資安聯防體系，以確保產業在國際供應鏈上取得客戶信賴。因此，為呼應「資安即國安」戰略，防止資通系統或資訊遭受侵害，修正條文增列資通安全產品或服務投資抵減，適用期限為111年1月1日至113年12月31日。

根據三讀條文，資通安全產品或服務，是指為防止資通系統或資訊遭受未經授權的存取、使用、控制、洩漏、破壞、竄改、銷毀或其他侵害，確保其機密性、完整性及可用性，運用於終端與行動裝置防護、網路安全維護、資料與雲端安全維護有關的軟硬體、技術或技術服務。

經濟委員會召委、民進黨立委邱志偉受訪時表示，產創條例修法，短期為因應後疫情時代，產業對數位轉型的急迫需求，長期則是產業若跟上數位趨勢，未來在全球供應鏈上更能凸顯台灣的不可取代性。（編輯：黃國倫）1110127