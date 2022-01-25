修憲案表決出席人數怎麼算 立院：以表決器為準

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（中央社記者范正祥台北25日電）國民黨立委今天關切修憲案表決時出席人數怎麼算，是否簽到就算出席。立法院議事處援引前例指出，以表決器插入顯示出席表決做認定。

中華民國憲法增修條文第12條規定，憲法之修改，須經立法院立法委員1/4之提議，3/4之出席，及出席委員3/4之決議。

立法院長游錫堃今天召集黨團協商繼續研商111年度中央政府總預算案（公務預算部分）時，國民黨團總召費鴻泰詢問，憲法增修條文第12條規定「出席委員3/4之決議」，其中規定「出席委員」是簽到就叫出席，還是人在議場裡面才叫出席。

另外，包括國民黨立委曾銘宗和時代力量黨團總召邱顯智，也提出同樣的疑問。

曾銘宗說，「憲法之修改，須經立法院立法委員1/4之提議」，這沒問題，但是對於「3/4之出席，及出席委員3/4之決議」，其中「出席委員」3/4之決議，是以簽到為主，還是以在場為主，必須講清楚，說明白，要明確，這沒有模糊的空間。

對於立委提問，立法院議事處長高百祥表示，上次修憲時，立法院有通過修憲案，送給國民大會複決。那次修憲案，立法院也有按照憲法規定進行相關表決，那一次是「按表決器」，以表決器所顯現參加表決的立委是否已足出席3/4做認定，是依照「按表決器」。

邱顯智說，前例這樣較合理，他也呼籲，修憲任何黨團缺一不可，希望大家一起促成這次修憲。

對於費鴻泰再次尋求確認，「是按表決器的3/4，對不對？」民進黨團總召柯建銘回應，「當然是在場的3/4，這很清楚，這個你放心」，柯建銘還說，國民黨的立委席次有超過1/4，所以國民黨如果不參與修憲，最後修憲表決是不會通過。

經詢問與會各黨派立委及立法院法制局、議事處代表都表示「沒有問題」之後，游錫堃裁示，請議事處將前例用書面給所有各黨團。（編輯：林興盟）1110125