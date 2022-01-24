藍智庫公聽會：18歲公民權完成初審對民進黨有利

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（中央社記者王承中台北24日電）立法院修憲委員會22日送出18歲公民權修憲案。文化大學政治系教授楊泰順今天表示，18歲公民權對民進黨有利，因為對選情有幫助。律師葉慶元指出，民進黨運用多數暴力，擺明沒有要跟國民黨討論修憲程序。

立法院修憲委員會在22日將初審通過的18歲公民權修憲案送出委員會，提請院會討論；院會討論前，須交由黨團協商。但由於國民黨立委不滿民進黨團自行推舉委員會輪值召委及排定議程，而選擇退席抗議，持續缺席修憲委員會。

國民黨智庫、國家政策研究基金會今天召開「當前憲政改革議題面面觀」公聽會，智庫執行長柯志恩、文化大學政治系教授楊泰順、律師葉慶元及國民黨立委吳怡玎、李貴敏等人與會，針對當前憲政運作的主要問題及解決之道，提出不同觀點。

楊泰順指出，投票權下修至18歲主要對民進黨有利，就政治現實面來講，當然是民進黨最喜歡的議題，因為對選情有幫助。但根據西方國家統計，千禧年後年輕人的特質是人云亦云，資訊多從網路及社交網站取得，但很多都是錯誤的，使得很多支持民主政治的人開始思考，是否要繼續支持年輕人參與政治。

楊泰順表示，另一個民主國家的趨勢就是，多數戰後嬰兒潮世代在20歲時已能獨立養家，但千禧世代卻產生很多靠爸族，就連美國前總統歐巴馬的健保計畫中都主張父母應該供應下一代的健保費用到26歲。他不反對18歲公民權，但這不是很急迫的議題，若要擴大政治參與，不在籍投票反而比較值得推動。

葉慶元指出，憲法做為國家的根本大法，不應該常常修，而一旦要修正時，應要有全民共識，不同黨派間也要有共識，比較遺憾的是，這次修憲委員會的運作，民進黨利用多數暴力把主席、議程全部排定，擺明就是沒有要跟國民黨討論要如何進行修憲程序。

他認為這很詭異，國家根本大法的變動，難道允許執政黨運用多數暴力排除在野黨的參與嗎？這是不正確的。過去修憲，國民黨在國民大會占優勢時也都要跟其他黨派坐下來談。呼籲若要進行修憲，在程序上民進黨應跟在野黨開誠布公的好好談，不是橫柴入灶的方式強硬推動。

柯志恩表示，她常問課堂上19歲的大一、大二生是否贊成18歲公民權，結果多數學生反對。她認為修憲是很大的工程，需要凝聚很多共識，不是在臨時會中隨便提出，然後不支持的人就被說成是刻意杯葛，更何況國民黨也不是在杯葛修憲，但是當程序無法符合規定，後續就不用多談了。（編輯：蘇志宗）1110124