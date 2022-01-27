不滿動保未入憲 動保團體將辦遊行為動物發聲

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（中央社記者林育瑄台北27日電）動保團體今天召開記者會表示，不滿修憲委員會未通過動保入憲，將在2月20日舉辦遊行，重申為動物發聲立場；動保入憲並非禁止利用動物，而是要將動物福利設為基本底線，減少動物遭受痛苦。

動物保護立法運動聯盟今天在立法院召開記者會指出，立法院修憲委員會僅初審通過18歲公民權，包含動保入憲等基本國策全部擱置，而動物保護在憲法中未明文規定，一旦碰上其他法律，動物常只能落入不利處境。

動保立法運動聯盟說，動保入憲並非禁止利用動物，而是要國家將動物福利設為「人與動物互動」、「動物利用」的基本底線，盡量減少動物遭受痛苦。

與會的民進黨立委吳玉琴指出，這次修憲對動保入憲的討論不多，但已有8國將動保精神寫入憲法，人道對待動物是普世價值，台灣應跟上國際趨勢。修憲是國家重要議題，希望各黨參與討論，如果國民黨不參與，就無法順利推動修憲。

民進黨立委陳亭妃表示，修憲因國民黨不參與遭遇瓶頸，各黨都有針對動保入憲的提案，只是要找出共識，後續會透過相關行動讓民眾知道，動保入憲不是全民吃素。

她也呼籲國民黨團，如果認為動保入憲很重要，就要參與委員會討論。

國民黨立委林奕華說，修憲是大事，應就個別主題深入討論；目前朝野對動保入憲有高度共識，只是在用詞、條文有差別，但修憲委員會的功能就是討論後，找出最適合文字。

林奕華強調，國民黨支持動保入憲，黨版修憲案也有相關條文，執政黨大可直接將動保入憲送入院會，或回到委員會裡做精細討論。

林奕華認為，執政黨想讓修憲案的公民複決綁年底選舉，但2024年也有選舉，若因趕時間導致有共識的題目被擺著，也讓大家無法接受。

台灣民眾黨立委蔡壁如說，各黨均同意動保入憲，很遺憾修憲委員會沒有討論，現在外界對動物保護與動物權的差異有誤解，希望能多辦公聽會，凝聚社會共識。

時代力量立委陳椒華指出，每年平均發生2000件虐待動物事件，裁罰卻寥寥可數；動保入憲無人反對，這個會期有公投、罷免、補選，許多重要議題因政黨對決被犧牲。

台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳表示，動保團體將在2月20日舉行遊行，重申為動物發聲的立場。（編輯：康世人）1110127