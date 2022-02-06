18歲公民權修憲案 民進黨團：不樂觀

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（中央社記者王承中、王揚宇台北6日電）各界關注立法院何時處理18歲公民權修憲案。民進黨團幹事長鄭運鵬今天表示，一切按照程序走，時間到了就送院會，在正式會議前再來談看看；只不過目前看起來不樂觀。民眾黨及時代力量呼籲國民黨，一起推動修憲。

立法院修憲委員會於1月22日，在國民黨立委持續缺席情況下，將初審通過的18歲公民權修憲案送出委員會，提請院會討論；院會討論前，須交由黨團協商。由於協商冷凍期一個月，因此修憲案最快2月底前就可以交付院會處理。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬接受中央社記者訪問時表示，回顧修憲委員會送出18歲公民權修憲案時，是在國民黨立委缺席下所通過，按照目前修憲門檻看，倘若未來在院會處理時，國民黨不出席，「一切就是零、一切就結束了」，根本用不到投票。

鄭運鵬表示，如果國民黨有心要讓某些議題通過，態度選擇就不會是這樣；他認為，由於國民黨對年輕人的支持度、太沒有信心，18歲公民權對國民黨是生死門，且國民黨尷尬的是，不敢反對也不會支持。

鄭運鵬也指出，一切就按照程序走，時間到了就送院會，在正式會議前再來談看看，只不過目前看起來不樂觀；儘管18歲公民權是最沒爭議的案子，但從國民黨不出席修憲委員會的情況，就能看出國民黨的態度，這實在很可惜。

另外，鄭運鵬提到，如果有年輕朋友的力量出來，給國民黨壓力，說不定國民黨只好背水一戰；台灣民眾黨在推「一憲二法」，跟國民黨有一些議題合作，或許也該給國民黨一些壓力。

台灣民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，按照程序的確可在2月底處理修憲案，但修憲並不是一般法律案，修憲有3/4出席、3/4通過的門檻，只要國民黨立委不出席，基本上修憲就結束了，不是時間到了、就可以送出去。

張其祿表示，修憲是第10屆立法院難得的機遇點，18歲公民權在社會上也有普遍共識，不希望國民黨因為與執政黨對抗、或是意識形態等因素，造成修憲走不下去；此外，民眾黨仍期待朝野可以繼續討論廢考監及降低修憲門檻等修憲議題。

時代力量立法院黨團總召邱顯智指出，修憲門檻很高，需有3/4立委出席及出席立委3/4的決議，表決通過後才能把案子送出去，交由公民複決；且立法院議事處指出，表決時的出席人數，是以表決器插入顯示出席表決做認定，這代表「各黨團缺一不可」。

邱顯智表示，上個月剛落幕的立法院臨時會有召開修憲委員會，但國民黨立委未參加，因此就算時代力量、民進黨、台灣民眾黨立委極力推動18歲公民權修憲案，未來在院會處理時，只要國民黨沒有加入表決，出席人數便無法達標，修憲案就會胎死腹中。

邱顯智呼籲，國民黨應摒棄成見、拿出實際行動，一起推動18歲公民權修憲案，因為這是世界潮流，更符合全國民眾的期待。

根據憲法增修條文第12條規定，修憲須經立委1/4提議，立法院院會討論，需立委總額3/4出席（85位立委）、出席立委3/4同意（64位），提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

民進黨團有61席且掌握4席無黨籍、國民黨有38席掌握1席無黨籍、民眾黨有5席、時代力量則有3席。依照目前立法院的席次結構，若沒有國民黨團支持，修憲案無法通過、送出立法院交公民複決。（編輯：林克倫）1110206