柯建銘盼修憲2月底或3月初院會表決 批藍營抵制

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北7日電）立法院新會期今天開始立委報到，民進黨團總召柯建銘受訪說，開議日可能在2月下旬，最優先要處理的就是修憲議題，要在2月底或3月初於院會處理。

民進黨立法院黨團總召柯建銘也強調，新會期展開，希望朝野能以對話代替對抗，國家是大家的，要團結面對國家困難。

立法院第10屆第5會期今天開始立委報到；柯建銘上午10時左右，率民進黨團全體幹部完成報到手續後，接受媒體聯訪，強調新任黨團幹部共同的DNA就是團結。

外界關注政府是否會在3月前，宣布開放日本福島食品；柯建銘說，這個問題，他從臨時會被問到現在，自己的答案永遠一樣，就是要尊重總統與經貿團隊的決定，總召沒資格問，也不會去問。

柯建銘指出，面對福島食品的開放，各黨都要有態度，也要想看看，全世界只有台灣跟中國沒有開放，這是不可迴避的問題；各黨要表態時，希望在野黨能站在團結國家、朝野合作的思維上，面對此問題。

立法院修憲委員會1月22日開會，把初審通過的18歲公民權修憲案送出委員會。媒體詢問柯建銘，將來院會討論時，是否擔心國民黨立委不出席反制，他回應，這次修憲過程是「三缺一」，只有國民黨立委沒有出席修憲委員會、抵制修憲，在如此重要的憲政時刻居然缺席，人民的眼睛很亮，會看在眼裡。

柯建銘也指出，案子都已經出委員會了，請國民黨了解立法院議事程序，不可能回頭走、怎麼可能重來；而且修憲門檻很高，當藍營說不能合併選舉複決時，代表國民黨要抵制修憲、讓修憲破功。

柯建銘表示，立法院新會期正式開議日可能會在2月下旬，從今天開始，黨團會發函給各黨團成員，詢問大家對優先法案的看法，也會跟行政院對過，談優先法案似乎過早，但開議後第一個要優先處理的就是修憲，必須在2月底或3月初於院會處理。（編輯：郭無患）1110207