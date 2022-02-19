動物保護入憲大遊行20日凱道集結 估千人上街

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北19日電）動物保護立法運動聯盟今天表示，70多個動保、公民、學生團體合辦的「為動物發聲～動物保護入憲大遊行」，明天將在總統府前凱道集合展開，預計上千人參與，催生動保入憲。

動物保護立法運動聯盟指出，明天中午在凱道集合後展開暖場活動，下午13時30分記者會開始，並演出行動劇，表達許多動物受到的虐待，需要動保入憲解決。遊行於明天下午2時出發，下午3時於立法院前進行行動訴求，之後回凱道展開團體開講等流程。

動物保護立法運動聯盟說明，台灣於1998年誕生動物保護法，是全球第54個立法保護動物的國家，但涉及動物或動物利用相關的法律很多，例如畜牧法、動物傳染病防治條例、野生動物保育法、健康食品管理法、農藥法、毒性及關注化學物質管理法、動物用藥品管理法等，而這些法律不一定涵蓋動物保護或動物福利精神。

動物保護立法運動聯盟進一步主張，更重要的是，這樣的基本問題意識、基本價值，若沒在國家的最高法規範「憲法」中呈現，將無法將動物保護、動物福利精神涵攝到其他相關法律。

再者，國際上，已有德國、瑞士、奧地利、盧森堡、埃及、巴西、印度、俄羅斯等8國將動物保護入憲，鄰近的韓國，也已在2017年著手推動。

動物保護立法運動聯盟主張，立法院現已成立修憲委員會，應在憲法增修條文的基本國策中，將動物生命的尊嚴，以及「牠們和人類同樣具有感知能力」納入考量；將「保障動物福利」列為國家應盡義務，藉此要求各級政府管理各種動物利用的行政作為，應符比例原則，兼顧動物福利。（編輯：陳政偉）1110219