更多編輯台推薦新聞：
特派專欄／「女孩不能仰賴對方避孕」台裔醫生推廣選擇性經期
國際

特派專欄／「女孩不能仰賴對方避孕」台裔醫生推廣選擇性經期

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量
文化

Taiwan+開播屆滿半年 持續籌組國家隊深耕流量

美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社
政治

美麗島事件史料 揭密情治機關找黑道攻擊雜誌社

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
修憲
新聞專題
修憲2/35

綠：中央地方合作 逐步完善動物保護體系

2022/2/20 15:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北20日電）動物保護立法運動聯盟今天舉辦「動物保護入憲」大遊行，民進黨發言人謝佩芬表示，蔡政府精進許多動物保護的權益措施，例如修改動保法、逐年編列預算推動友善動物保護計畫；中央與地方持續合作，逐步完善台灣動物保護體系。

謝佩芬透過新聞稿表示，重視動物權利與福利不僅是國際趨勢，更是普世價值。感謝長期以來，相關團體與政府在動物保護的議題上，攜手完成許多動保政策，往建立完善且具有社會共識的動保方向前進。

謝佩芬說，這次修憲程序中，也有黨籍立委提出將動物保護權利納入憲法修正條文的草案，期待藉由不同修憲版本的內容討論過程中，凝聚朝野最大共識。

不過，謝佩芬指出，這次憲政改革朝野立委提出75個修憲案，其中包含諸多憲政改革議題，但國民黨立委從頭到尾以杯葛的態度面對修憲委員會，不論是公聽會或是委員會議，都拒絕出席會議。連共識度最高的「18歲公民權」都可能無法入憲，意圖讓這次史上絕佳的憲法時刻功虧一簣。

謝佩芬表示，總統蔡英文自從2016年就任總統後，對於動物保護的權益做了許多精進的措施，例如修改動物保護法等，提高虐待動物刑責及罰責，並完善動物在運送、展演、實驗等的規範制度，落實動物保護精神。

此外，她說，政府也公布動物福利白皮書，確立動物福利提升的3大目標；農委會逐年編列新台幣13.5億元用以推動友善動物保護計畫，從強化零撲殺政策配套措施、建構多元專業創新動保行政體系、扎根國人與專業從業人員動物福利知能。

謝佩芬說，農委會今年更將成立「寵物管理科」，除了掌握與管理寵物新興市場發展機制，完善動物展演管理機制外，並計畫推動友善動物資訊管理系統及建立寵物分級制度；將透過成立首個寵物專責單位，持續提升與完善動物福利與保護工作。

謝佩芬指出，民進黨政府是做實事的政府，對於動物保護的施政與政策只會不斷的持續精進，未來中央政府將持續跟地方合作，逐步完善台灣的動物保護體系。（編輯：蘇志宗）1110220

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀