蔡英文卸任滿一週臉書曬貓：好像掛念著什麼

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（中央社記者葉素萍台北27日電）前總統蔡英文520後卸任，她今天透過社群平台臉書，分享愛貓「阿才」在新的貓抓板上，想睡一下又醒來，「好像在掛念著什麼」；貼文一出，不到1小時有近5萬名網友按讚，回應「想念小英總統」。

蔡英文 蔡英文小檔案 1956年8月31日台北市出生

現職：中華民國第15任總統

學歷：英國倫敦政經學院法學博士、美國康乃爾大學法學院法學碩士、台大法律系學士

經歷：政治大學教授、東吳大學教授、經濟部貿易調查委員會委員、經濟部「國際經貿組織專案小組」顧問、「港澳條例」起草研究小組計劃主持人、公平會委員、陸委會主委／諮詢委員、總統府國策顧問、第6屆立法委員、行政院副院長、行政院消保會主委、宇昌生技公司董事長、民進黨主席、財團法人小英教育基金會董事長 看更多 關閉 卸任後，公開行程銳減，社群平台文章也大幅減少，今天是她卸任後滿一週。

蔡英文今天難得透過臉書與IG，分享愛貓「阿才」照片。她說，畢業一個禮拜了，搬完家之後，看著阿才，在新的貓抓板上，想睡一下又醒來，好像在掛念著什麼，「希望大家一切都好」。

這篇貼文馬上引起網友熱烈按讚回應表示，「好想妳，希望妳也一切安好」，還有網友說「我發現我竟然會想念卸任總統欸，超級愛妳」。（編輯：翟思嘉）1130527