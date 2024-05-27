蔡英文卸任滿一週臉書曬貓：好像掛念著什麼
2024/5/27 19:30（5/27 19:48 更新）
（中央社記者葉素萍台北27日電）前總統蔡英文520後卸任，她今天透過社群平台臉書，分享愛貓「阿才」在新的貓抓板上，想睡一下又醒來，「好像在掛念著什麼」；貼文一出，不到1小時有近5萬名網友按讚，回應「想念小英總統」。
蔡英文
卸任後，公開行程銳減，社群平台文章也大幅減少，今天是她卸任後滿一週。
蔡英文小檔案
- 1956年8月31日台北市出生
- 現職：中華民國第15任總統
- 學歷：英國倫敦政經學院法學博士、美國康乃爾大學法學院法學碩士、台大法律系學士
- 經歷：政治大學教授、東吳大學教授、經濟部貿易調查委員會委員、經濟部「國際經貿組織專案小組」顧問、「港澳條例」起草研究小組計劃主持人、公平會委員、陸委會主委／諮詢委員、總統府國策顧問、第6屆立法委員、行政院副院長、行政院消保會主委、宇昌生技公司董事長、民進黨主席、財團法人小英教育基金會董事長
看更多
關閉
蔡英文今天難得透過臉書與IG，分享愛貓「阿才」照片。她說，畢業一個禮拜了，搬完家之後，看著阿才，在新的貓抓板上，想睡一下又醒來，好像在掛念著什麼，「希望大家一切都好」。
這篇貼文馬上引起網友熱烈按讚回應表示，「好想妳，希望妳也一切安好」，還有網友說「我發現我竟然會想念卸任總統欸，超級愛妳」。（編輯：翟思嘉）1130527
延伸閱讀日媒回顧蔡英文時代 稱「提升台灣存在感」蔡英文從低調學者變身辣台妹 8年小英故事未完待續蔡總統卸任 臉書貼下班照、IG發轉身影片喊感謝惹哭網友總統蔡英文任內推婚姻平權、潛艦國造 執政8年大事記回顧
- 蔡英文卸任滿一週臉書曬貓：好像掛念著什麼2024/05/27 19:30
- 2024/05/20 18:21
- 2024/05/20 16:04
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
日媒回顧蔡英文時代 稱「提升台灣存在感」