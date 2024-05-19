官邸最後一天 蔡總統秀蔡想想、毛小孩照

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（中央社記者葉素萍台北19日電）總統蔡英文明天將卸任，她今天透過社群平台Instagram，秀出搬離官邸前與愛貓「蔡想想」的合照，以及愛犬「樂樂」、「鳳梨妹」的照片。超過11萬網友點讚， 並感謝蔡總統「帶給台灣最美好的8年」。

蔡總統發文表示「最後一天在這個家，當然要和我家的貓貓狗狗拍照，留下紀念」，她還特別標註「蔡想想的表情始終如一」。

網友們熱情回應，「謝謝妳過去這8年成為我們的總統」、「帶給台灣最美好的8年」、「您是我們台灣史上第一位最棒的女總統」。

另外，總統府副秘書長張惇涵也透過臉書分享與蔡總統的合照，他說，發自內心地為蔡總統感到高興。不是因為她終於可以休息了而高興；而是，她終於可以卸下扛了那麼久的重擔，好好做自己。

張惇涵說，很榮幸在最困難的時刻，能夠與蔡總統同行，一路向前行，走到今天。永遠會記得在要通過婚姻平權法案的前夕，蔡總統跟他說的話，「如果保了位子沒做事，那要位子幹嘛？」

張惇涵表示，明天過後，台灣的挑戰只會更大，不會更小，要更有勇氣，也一定會更有勇氣，去守護努力和珍惜的一切，讓國家繼續前進。（編輯：黃國倫）1130519