卸任在即 蔡總統：台灣在世界扮演關鍵角色

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（中央社記者蔡智明嘉義縣13日電）總統蔡英文卸任在即，今天到嘉縣參訪說，全世界都關注台灣，因為台灣在區域安全、產業、科技與民主發展扮演關鍵角色，雖面臨外部強大壓力，但政府、民間一起打拚台灣會愈來愈好。

蔡總統今天下午嘉義縣行程，首站至布袋嘉應廟參香祈福，為先前贈匾「敦仁郅善」揭牌，第二站到鹿草下潭雲龍宮參香祈福暨贈匾「德厚仁昭」，第三站中埔隆興村多功能長照服務園區參訪。縣長翁章梁、民進黨立委蔡易餘、陳冠廷等人一路陪同。

蔡總統在鹿草致詞說，她快「畢業」了，畢業之前一要來嘉義，因為從2008年她擔任民進黨主席起至8年總統任期內，嘉義人都非常支持，總統選舉的得票率在鹿草下潭最高，所以特來贈匾，說一聲謝謝。

蔡總統指出，台灣是世界的台灣，全世界都在關注台灣這個國家，因為台灣在區域安全、產業、科技與民主發展，都扮演關鍵角色，雖然面臨外部強大的壓力，但政府、民間一起打拚，台灣會愈來愈好。

蔡總統說，當總統8年來面臨種種難關，但在政府、人民一同協力下，關關難過關關過，並努力從事地方建設，尤其編列大量經費挹注長照，老人照護人數從2016年至今大幅增加，年輕人得無後顧之憂奮鬥事業。

蔡總統特別談到嘉義發展表示，嘉義是成功的農業縣，如今嘉義不只有工業園區，台積電與其設備廠商都來投資，還有無人機產業也要在此研發、製造，未來將成農工科技大縣。

蔡總統說，她即將卸任，希望大家繼續支持副總統、下屆總統賴清德組織的政府。（編輯：黃世雅）1130513

總統蔡英文（前中）將卸任，13日到嘉義縣鹿草鄉下潭雲龍宮參香祈福暨贈匾「德厚仁昭」，縣長翁章梁（前左5）、民進黨立委蔡易餘（前左6）、陳冠廷（前右4）、賴惠員（前右3）等人與會。中央社記者蔡智明攝 113年5月13日