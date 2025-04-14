藍委提告張惇涵 吳思瑤：別拿司法當政治惡鬥遮羞布

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（中央社記者林敬殷台北14日電）總統府副秘書長張惇涵日前質疑國民黨刪減預算，國民黨立法院黨團今天提告張惇涵涉嫌誹謗及違反選罷法。民進黨團幹事長吳思瑤表示，國民黨用提告為自己罪行洗白，再怎麼挽回都太遲，國民黨立委要敢作敢當，別拿司法當政治惡鬥遮羞布。

國民黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、副書記長陳玉珍，今天到台北地檢署控告總統府副秘書長張惇涵在政論節目造謠國民黨刪除中小企業預算，涉嫌誹謗、違反選罷法，並要求張惇涵應為說謊造謠下台負責。

吳思瑤上午在立法院受訪時表示，張惇涵上節目陳述總統府預算遭刪凍，導致總統府運作受到影響，這是政務官應該承擔的責任，反觀國民黨心虛，用提告為自己的大刪大凍預算洗白。

吳思瑤指出，之前行政院提出114年中央政府總預算覆議案，是國民黨大刪大凍預算後恢復預算的最好機會，她當初懇請藍白立委起義來歸，把預算還給人民，最好的方式及最後一次機會就是覆議案，藍白依舊聯手封殺覆議案，現在用司法提告為己洗白，已經很難洗得清。

吳思瑤說，當初不管是刪除未遂，或現在還存在預算刪減及凍結，包括政府機關的出國旅費，6成受到影響，總統府的預算有7成4受到刪減跟凍結，導致總統府難以支應及運作，這都是存在的事實，鐵證如山。

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吳思瑤指出，國民黨當初一再放任大刪、大凍，現在再怎麼挽回都太遲，造成的是全民的傷害，也是國民黨跟民眾黨無法對國家及社會交代的事。

吳思瑤說，陳玉珍就是當初惡砍、惡刪預算引爆民怨的始作俑者，若非民意反彈，否則陳玉珍當初要把公共電視預算新台幣23億元預算全數砍掉，後來民意反彈才改砍2300萬元，用話術是無法為自己惡刪惡凍預算來洗白。（編輯：林克倫）。1140414