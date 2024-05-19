賴清德520就職看點 演說4大主軸、日本跨黨派議員出席史上最多

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（中央社記者游凱翔台北19日電）520總統副總統就職典禮明天將於總統府及府前登場，除總統當選人賴清德就職演說國內外高度關注外，朝野政黨領袖出席狀況，以及大批國外訪團祝賀，表演節目呈現多元活潑氣氛，加上國軍兵力展示，還有在台南舉辦的國宴，讓這次典禮格外具有看頭，以下是中央社整理的幾大看點。

賴清德就職演說

賴清德延續總統蔡英文8年執政，挺進民進黨第3個任期，創下民選總統後首例。國安高層揭露，賴清德就職演說將延續及維持勝選當天的談話主軸，呈現「穩健、負責任、自信、團結」4大重要態度。

穩健部分，主要延續過去幾年蔡總統執政基礎，確保穩定現狀不受到侵蝕；負責任部分，新政府要對人民負責，也將與世界共同面對全球挑戰，同時台灣將沉著以對、不卑不亢；自信部分，新任總統將展現高度戰略自信，持續推進各項國政，展現社會創新跟韌性，落實在世界上架台灣的精神。

至於「團結」，當前面臨中國各種手段分化社會遂行統戰工作，所以對內更需要投注更多努力團結民眾，壯大台灣。

朝野領袖出席以及各國祝賀團

在野政黨方面，立法院副院長江啟臣及民眾黨主席柯文哲等人將出席；6都首長部分，包括高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲，以及國民黨籍的台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、桃園市長張善政。

外賓部分，截至18日為止，共有51團508名外賓將參加就職相關活動，其中元首團8團、副元首團1團、外長團1團及特使團2團，包括教廷循例指派的特使。

美方特使團由前總統特別助理兼國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）及前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）共同率團，成員包括前美國在台協會（AIT）主席卜睿哲（Richard Bush）及AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）等。

日本則有37名跨黨派國會議員參與，創史上最多紀錄，已故前日本首相安倍晉三遺孀也將來台。

領唱國歌

邀請中職早期4大強投，陳義信（兄弟象）、黃平洋（味全龍）、謝長亨（統一獅）、康明杉（三商虎）國歌領唱，別具意義。

中華民國第16任總統副總統就職典禮5月20日舉行，將邀請中職昔日4大強投陳義信、黃平洋、謝長亨、康明杉領唱國歌，黃平洋（右）、康明杉（中）、謝長亨（左）6日下午到台北錄音室錄音試唱。中央社記者裴禛攝 113年5月6日

主視覺與表演節目

「主視覺及舞台設計」部分，由三頁文設計總監顏伯駿操刀，採俐落簡約圖像，以四條亮麗色帶，象徵自由、民主、自信、友善，交織後呈現台灣的形狀，代表台灣這個島嶼上各行各業不同的人以及不同的價值觀，相互碰撞也相互扶持。

另外，主視覺也延伸賴清德、蕭美琴的肖像上，五顏六色的肖像，意味著賴清德、蕭美琴將帶領群眾走向更好的未來。

「禮賓人員服裝」部分，女裝首度以褲裝形式呈現，希望藉由女性褲裝所呈現的俐落感，帶給民眾「靈活」及「堅韌」的形象。

「慶祝表演」部分，以「共織台灣、民主前行」主軸，依序進行「祈求吉慶，歡喜台灣」、「青春共奏，活力台灣」、「舞舞生風，自由台灣」、「和平幸福，堅韌台灣」、「族群共饒，嘻哈台灣」、「經典傳頌，延聲台灣」、「土地之愛，唱響台灣」、「世代攏好，共築台灣」、「勇敢前行，自信台灣」共9個段落演出，體現台灣尊重多元的包容力、展現文化藝術創造力。

登場的表演團體，分別有國立台灣戲曲學院、台灣特技團、九天民俗技藝團、建中樂旗隊、體育大學、TBC舞團、紙風車劇團、王鍾惟、柯蕭、台灣節慶合唱團、以莉高露、闖劇場、莊敬高職、周自從、滅火器與哈管幫等。

中華民國第16任總統副總統20日將就職，禮賓人員女裝首度以褲裝形式呈現。（圖取自facebook.com/GACCTW）

國軍兵力展示

這次出動37架空中兵力（不含預備機及天觀機），包含1架CH-47SD契努克運兵直升機、2架UH-60M黑鷹直升機、3架AH-64E阿帕契攻擊直升機、3架AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機、3架S-70C反潛直升機、5架F-16V（blk20）、5架IDF經國戰機、5架幻象2000戰機、5架勇鷹新式高教機及5架AT-3。

520總統副總統就職典禮將至，國軍17日進行就職典禮空中全兵力預演，陸軍出動CH-47SD契努克運輸直升機吊掛長18公尺、寬12公尺的巨幅國旗，飛越台北市區上空。中央社記者趙世勳攝 113年5月17日

特別的是，CH-47SD則依循過往國慶大典時的方式，吊掛巨幅國旗通過總統府前，而海軍S-70C反潛直升機更是首次參與總統就職典禮。

典禮最後壓軸，則由5架AT-3組成的雷虎小組以大雁隊形衝場，並施放象徵青天白日滿地紅的藍白紅三色勝利彩煙。

520總統副總統就職典禮將至，國軍17日進行就職典禮空中全兵力預演，空軍雷虎小組5架AT-3教練機施放藍、白、紅3色彩煙自總統府上方飛越，場面壯觀。中央社記者趙世勳攝 113年5月17日

就職國宴

國宴選在台南福爾摩沙遊艇酒店舉辦，採用全國22縣市當令食材的8道主菜，包括百年蝦仁飯等料理，講出台灣故事和歷史，彰顯民主、自由、多元及族群融合的台灣價值。

就職五寶

包含正副總統肖像及貓狗派徽章、毛巾、水、兩用漁夫帽，還有祈福小神衣，並準備也有主視覺設計的提袋方便提用。（編輯：蘇志宗）1130519