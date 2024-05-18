520禮賓服女褲裝舒適秘密 含木糖醇布料瞬間涼感

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（中央社記者汪淑芬台北18日電）中華民國第16任總統副總統20日將就職，禮賓人員服裝日前亮相，女裝首度以褲裝形式呈現。負責製作女禮賓服的廖佳琳說，女褲裝使用含木糖醇布料，能瞬間涼感，穿起來非常舒適。

廖佳琳投入服裝界30多年，目前是卓蓉制服負責人，替銀行、飯店、精品專櫃等300多家公司做過制服，被喻為「制服女王」，多年來堅持使用台灣高品質布料。

今年總統副總統就典禮的禮賓人員服裝由設計師呂秉泰設計，廖佳琳曾連續5年參與製作國慶親善大使服裝，並堅持使用台灣機能布，呂秉泰請廖佳琳協助製作女禮賓服。

廖佳琳今天接受中央社記者電話訪問說，她大約在3月底接獲協助製作總統副總就職典禮的女禮賓服，設計師要求材質必須是MIT台灣製造且環保，這與她製作衣服的理念相符，很快就決定橡牙白色的上衣使用約50%成分的保特瓶回收紗，奶茶色褲裝採用添加木糖醇的布料。

廖佳琳說，將木糖醇添加在布料中，是工研院研發出來的技術，最大特色是能瞬間涼感，穿起來非常舒適，這次女禮賓服褲裝是100%聚酯纖維，她挑選具彈性、防潑水、抗紫外線及可回收特性的台灣機能布。

廖佳琳提到，她2年前幫花旗銀行製作制服時，就是使用含木糖醇布料，花旗員工反應非常好，去年花旗銀行指定要再用同款布料做制服。

廖佳琳說，因時間很趕，她請5名師傅花了大約20天時間，加班完成110套女禮賓服，4月底交貨，很高興順利完成任務。（編輯：郭諭儒）1130518