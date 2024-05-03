520國宴8道主菜亮相 闡述台灣故事和歷史

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（中央社記者張榮祥台南3日電）第16任總統、副總統就職國宴菜色今天在台南市福爾摩沙遊艇酒店亮相，以採用全國22縣市當令食材的8道主菜，講出台灣故事和歷史，彰顯民主、自由、多元及族群融合的台灣價值。

第16任總統、副總統就職籌備會今天在台南市福爾摩沙遊艇酒店召開「好料國宴．黃金組合」記者會，在準總統府秘書長潘孟安、台南市長黃偉哲等人見證下，公布國宴8道主菜。

今年5月20日國宴菜色以「好料大員，有料台灣」為主題，展現台灣5大族群（閩南、客家、外省、原住民、新住民）風味與文化脈絡交織，貫穿前後，結合台灣各地豐美物產，呈現台灣多元豐富飲食文化，更有獨特與傳承寓意，讓世界看見台灣。

顧問團隊的美食評論家蔡珠兒說，國宴菜單是在36小時內創造出來，以當令食材構成8道主菜，闡述台灣8個面向、故事及歷史，彰顯民主、自由、多元、開放、永續及族群融合的台灣價值，同時也提高規格及精緻化，展現國際能見度。

中華文化總會資料顯示，國宴8道主菜設計融入「民主包容、族群融合、地方特色、綠色永續、傳統創新、展望國際」等6大關鍵詞。第1道、第2道菜融合5大族群，第1道菜「永續啟航」以當季蔬菜拼盤搭配5大族群沾醬，第2道菜「在地扎根」則是5大族群代表小吃。

第3道菜「南國醬滷」結合潮州滷水和台灣滷味，第4道菜是「客韻陳厚」的竹筍菜脯雞湯，第5道菜是「原味純粹」的刺楤黃錫鯛，第6道菜是「老菜彌新」的春梅排骨，第7道菜是「百年飄香」的蝦仁飯，盡顯台灣美食廣度與多樣性。

第8道菜則是「國際之光」的甜點、水果及飲品，當然，名聞國際的珍珠奶茶也會上桌；飯店透露，珍珠奶茶不是全糖，而是3分糖。（編輯：黃世雅）1130503