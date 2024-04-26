520就職典禮主視覺 自由民主等4色彩帶交織台灣意象

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴于榛台北26日電）520將至，第16任總統副總統就職典禮籌備會今天公布就職典禮及國宴主視覺。其中就職典禮主視覺設計，以紅、黃、綠、藍4個亮麗彩帶，象徵自由、民主、自信、友善，交織出台灣形狀與意象。

中華民國第16任總統副總統就職典禮將在5月20日舉行，就職籌備會的活動籌備執行單位為中華文化總會。文化總會今天舉行「第16任總統副總統就職大會節目暨主持人發布會」記者會，公布就職典禮與國宴的主視覺、主持人以及節目內容，現場包含文化總會秘書長李厚慶、副秘書長黃竫蕙、民進黨中央黨部副秘書長翁世豪、三頁文設計總監顏伯駿，以及就職典禮表演者歌手周自從皆出席。

對於就職典禮與國宴的主視覺設計概念，顏伯駿說，就職典禮的主視覺採用俐落簡約圖像，以4條亮麗色帶，象徵自由、民主、自信、友善，交織後呈現台灣的形狀，代表台灣這個島嶼上各行各業不同的人以及不同的價值觀，相互碰撞也相互扶持。

顏伯駿指出，主視覺也延伸到正副總統當選人賴清德與蕭美琴的肖像上，五顏六色的肖像，意味著賴清德、蕭美琴將帶領群眾走向更好的未來。

距離第16任總統、副總統就職典禮剩下不到1個月時間，這次典禮以「共織台灣，民主前行」為主題，為觀禮民眾準備的5項小物25日也提前曝光，包括遮陽帽、毛巾、神衣造型平安符、貓狗紀念徽章、瓶裝水。中央社記者郭日曉攝 113年4月25日

今天也公布就職小物，顏伯駿表示，「就職5寶」包含正副總統肖像以及貓狗派徽章、毛巾、水、兩用漁夫帽，還有祈福小神衣，並準備也有主視覺設計的提袋方便提用。

此次國宴將在台南舉行，顏伯駿說，這次也特地為國宴設計另外一套主視覺，主要是透過中文字「人」作為基礎符號，再以此延伸出4種圖像，首先是人跟人之間串在一起，表現出揭開未來的序幕；人的符號交織後，成為花的符號，傳遞出民主共好意象；以及人的字體倒過來變成鳥，帶來自由和平信念等想像；最後則是大量的人集結呈現出蒲公英的圖像，也展現永續世界的願景。

記者會現場也宣布520當天就職流程，包含府內儀節、國軍樂儀隊進場、新任卸任總統向群眾示意、表演節目、國軍禮砲與唱國歌、總統就職演說、空中分列式、大合唱，以及雷虎小組衝場。就職典禮也將有3大創新，包含邀請無伴奏合唱、台客饒舌登上典禮舞台，還會有升降式舞台設計帶來驚喜。

至於表演節目部分，將分為共織台灣、民主前行，以及大合唱，其中9項主題包含祈求吉慶歡喜台灣、青春共奏活力台灣、舞舞生風自由台灣、和平幸福堅韌台灣、族群共饒嘻哈台灣、經典傳誦延聲台灣、土地之愛唱響台灣、世代攏好共築台灣，以及勇敢前行自信台灣。

共織台灣的表演單位包含國立台灣戲曲學院、台灣特技團、九天民俗技藝團、建中樂旗隊、體育大學、TBC舞團、紙風車樂團；民主前行的主題中，則是王鐘惟、柯蕭、台灣節慶合唱團、以莉高露、闖劇場、莊敬高職、周自從、滅火器與哈管幫等。（編輯：林淑媛）1130426