百年蝦仁飯入520國宴菜單 第四代掌門人傳授祕方

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（中央社記者溫貴香台北4日電）總統當選人賴清德愛吃蝦仁飯，讓蝦仁飯登上國宴，國宴籌辦團隊感謝台南百年老店矮仔成蝦仁飯第四代掌門人宋展維不藏私，傳授秘方，讓台灣味飄香世界。

總統當選人賴清德520就職典禮國宴菜色以「好料大員，有料台灣」為主題，設計8道主菜，其中，國宴首度移師台南，為同時呈現台南府城歷史風華，特別將台南百年老店「矮仔成蝦仁飯」納入國宴菜色，成為一大亮點。

操刀此次國宴成員之一的福爾摩沙遊艇酒店總監楊福強表示，火燒蝦在台南有超過百年歷史，在台南小吃飲食文化中扮演重要角色，「包括蝦捲、蝦餅、碗粿這些小吃料理，是100多年來值得驕傲的」。

楊福強提到，賴清德相當愛吃蝦仁飯，經團隊討論，就決定以台南最負盛名的矮仔成蝦仁飯為納入菜單的第一選擇，但如何讓蝦仁飯登上國宴，成為籌辦團隊一大考驗。

據了解，國宴籌備團隊透過地方人士居中穿針引線，聯繫上矮仔成蝦仁飯第四代掌門人宋展維。宋展維為人客氣謙讓，認為台南這麼多小吃，應把登上國宴的機會留給大家，成為第一個難題。後來福爾摩沙遊艇酒店董事長謝文祥決定親自出馬，帶領團隊前往拜訪，以誠意感動宋展維，才讓他一口答應。

第二難題是如何在短時間內端出1000份蝦仁飯？小吃店裡腹地不大，即便端得出1000份，也沒有空間擺放。為此，籌備團隊一度考慮將矮仔成蝦仁飯全體員工請來國宴現場料理，但宋展維擔憂即便全員出動，恐怕也沒有餘裕短時間內負荷大量餐點。

眼看蝦仁飯端上國宴餐桌只差臨門一腳，楊福強硬著頭皮直接向宋展維請益蝦仁飯做法，宋展維很豪爽說，可以，並現場示範，讓人感動萬分。

楊福強透露，讓矮仔成蝦仁飯第四代掌門人點頭傾囊相授的關鍵，正是台南第一次承擔籌辦國宴的重責大任，各國人士如果在國宴上吃到這道蝦仁飯，未來會有更多人來到台南。

楊福強期望以「矮仔成蝦仁飯」入國宴菜單，為強而有力的支點與嶄新起點，撐起更多人認識台灣及其飲食文化，讓台灣的味道能夠遍及世界每個角落。（編輯：張若瑤）11300504