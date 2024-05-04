520國宴集結70位主廚 謝文祥克服三大挑戰

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（中央社記者溫貴香台北4日電）總統當選人賴清德、副總統當選人蕭美琴將於520上任，國宴首度移師台南福爾摩沙遊艇酒店舉行，酒店董事長謝文祥率領總年資超過1000年的70位主廚克服3大挑戰，希望透過國宴，讓世界看到台灣。

有別於以往，此次就職典禮晚宴將離開台北、移師台南，選在位於台南安平的「福爾摩沙遊艇酒店」舉行，除因準正副總統與台南淵源深厚，且今年適逢「台南400」台南府建城400年，福爾摩沙遊艇酒店是台南首家以BOT方式興建的飯店，賴清德擔任台南市長期間開始推動，歷經疫情、耗費5年時間，終於在2022年落成啟用。

這次國宴訴求「好料國宴 黃金組合」，邀集到福爾摩沙遊艇酒店行政總廚陳有華、總監楊福強、山海樓行政主廚蔡瑞郎、山海樓主廚蕭勝章、EMBERS主廚郭庭瑋、美食評論家高琹雯（Liz）、飲食作家蔡珠兒共同合作打造。

賴清德透過臉書表示，結合台灣各地豐美物產，呈現台灣多元及豐富飲食文化，更有獨特與傳承的寓意，要讓世界看見台灣。

高琹雯透過臉書表示，「我們組成了最強國宴顧問團」，自稱最強，是因為以超高效率完成不可能的任務。從第1次場勘到記者會發表，不過1個月又2天。

「全力以赴把這場國宴辦好」，謝文祥說，這是接下任務後第1個想法。他表示，以此為起點，開始拜訪農漁牧民討論食材選用，後有米其林主廚與美食專家顧問相繼加入，「黃金組合」團隊正式成形。

謝文祥透露，飯店原本就有編制廚師，「70位廚師年資超過1000年」，但接獲任務後，總監楊福強第1時間選擇北上，前往承辦2016年總統就職晚宴的萬豪酒店取經請益，只因「想更盡善盡美地把國宴辦好」。

據了解，菜單歷經多次討論設計，此次台南小吃被納入菜單，成為國宴一大亮點。謝文祥說，這是「他（賴清德）對台南這片土地跟故鄉的支持與愛護」。4月底首次在台北試菜後，賴清德就建議可以放入台南在地小吃。

後經團隊討論，謝文祥決定親自拜訪傳承四代的台南百年老店「矮仔成蝦仁飯」，第四代掌門人宋展維也爽快答應，更將箇中精華與技術授權給飯店，希望讓台灣小吃被世界看見，「用200分的誠意注意細節，要把這個國宴做得很到位」。

談及過程遇到的挑戰，謝文祥也分享，第1，首要取消5月19日、20日所有預約，全力籌備國宴。他透露，早在去年就有團體預定19日要舉辦上千人活動，原先擔心向對方改期恐不被理解，但對方聽聞是為籌辦國宴，隨即表示諒解，謝文祥說，根本是「不可能的任務」。

第2，與七校合作，南台灣總動員。參考8年前萬豪酒店籌辦國宴與餐飲學校合作的經驗，今年跨足南投、嘉義、台南、高雄等縣市，與國立高雄餐飲大學、國立台南大學、崑山科大、南台科大、台南應用科大、嘉南藥理大學、中華醫事科大與國立水里商工等學校合作，包括全國技能競賽評審、高餐禮儀相關專家學者也參與其中，堪稱南台灣總動員。

最後，為讓與會者賓至如歸，謝文祥特地請設計師針對飯店動線、裝潢再次檢討，並迅速展開整修工程，希望將最好、最新的一面呈現給國宴貴賓。

謝文祥深耕台南數十年，在賴清德時任台南市長期間，與市府團隊共同打造福爾摩沙遊艇酒店，見證台南成功推動首件以BOT方式興建的飯店案。數隔多年，國宴首度移師台南寫下歷史創舉，接下籌辦國宴重責大任，同樣見證歷史。（編輯：郭無患）1130504