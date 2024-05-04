賴清德：有民意當後盾 民進黨國會沒過半不是問題

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（中央社記者溫貴香、賴于榛台北4日電）總統當選人賴清德今天勉勵新內閣成員傾聽民意，「最大的權力就是服務，牧羊人應該要有羊群的味道」。他說，如果做得好，每個政策都切合民心，當民意成為後盾，他相信三黨不過半，民進黨在國會沒過半就不再是問題了。

賴清德上午出席「行動創新AI內閣」策勵營致詞表示，策勵營是為520之後的工作做最好的準備，感謝大家在國家需要的時候，願意共同承擔責任，尤其是不畏於立法院三黨不過半的勇氣，更是令人欽佩。

他提到，內定行政院長卓榮泰特別描述內閣的特性，他深有同感。新政府的內閣閣員有超過一半以上是無黨籍，這表示是跟社會取才，不分黨派；新的閣員超過80%，代表希望為台灣的社會注入更多更新更有力的力量。

賴清德說，有些閣員在專業領域有非常傑出的表現，且位居高位，正是享受生活的時候，但願意放下享受，承擔責任。

他特別提到包括總統府秘書長林佳龍轉任外交部長、國安會秘書長顧立雄接任國防部長、行政院秘書長李孟諺接任交通部，可以看出每一位閣員願為了更好的台灣，放下小我成就大我。

賴清德感謝卓榮泰在非常的短時間召集，為新政府下了一個很好定位，就是「行動創新內閣」，他提出三點看法與新閣員一起勉勵。

第一，落實國家希望工程，均衡台灣建設計畫的競選政見。將台灣打造為民主和平、創新繁榮、公義永續的台灣，只有人人有希望，這個國家才有希望。也期待經由大家努力，中央跟地方合作，讓每個縣市都能合作，未來台灣可以處處安居，人人可以樂業。

他說，在競選時間，在野黨候選人所提出的政見，如果評估對國家社會人民有益，也應該要接受納入推動的計畫；還有目前政黨都提出各自的主張，如果大家有共識、對國家社會有益的，可以優先來做；對國家無益又沒有共識的，就暫且擱置一邊；對國家有益還沒有完全有共識的，執政黨責無旁貸，進行溝通協調，讓這些政策可以落實。

第二，請行政院發揮團隊精神，賴清德引三國志「能用眾力，則無敵於天下矣﹔能用眾智，則無畏於聖人矣」。這句話充分說出眾志成城精神，更何況台灣面臨各種挑戰，沒有一個單純的部會可以解決，要充分具有團隊精神、跨部會協調。

第三，傾聽民意、發揮專業、全力以赴。賴清德引用教宗方濟各的一段話「最大的權力就是服務，牧羊人應該要有羊群的味道」。他表示，執政擁有權力者，要跟人民在一起，「沒有一個牧羊人身上沒有羊群的味道」。執政者也必須如此，傾聽民意跟人民站在一起，了解民意需求，才有可能得到人民支持。

賴清德說，每個閣員都是一時之選，請大家發揮專業。該提出新的政策，就提出新政策，該鬆綁法令請鬆綁法令，該提出新的法律請提出新的法律，不要抱殘守缺。

賴清德表示，立法院雖然三黨不過半，勢必會有更多的折騰，但是有立法院黨團做後盾，這次請民進黨立法院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤出席，大家都是團隊隊。最重要的是，如果做得好，每一個政策都切合民心，當民意成為後盾，三黨不過半，民進黨在國會沒有過半就不再是問題了。（編輯：黃瑞弘）1130504