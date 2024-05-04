卓榮泰盼新內閣接地氣 國會要誠意溝通帶笑容
2024/5/4 19:28（5/4 19:40 更新）
（中央社記者賴于榛台北4日電）行動創新AI內閣策勵營今天晚間落幕，內定行政院發言人陳世凱表示，舉行策勵營要讓民眾知道新政府已經在路上，內定閣揆卓榮泰也提醒內閣閣員必須接地氣、服務民眾，未來立法院則須誠意溝通、帶有笑容。
「行動創新AI內閣新閣策勵營」今天在台北舉行，邀請新內閣成員參與，包括總統當選人賴清德、卓榮泰都到場致詞勉勵，也邀請民進黨立院黨團總召柯建銘、立院黨團幹事長吳思瑤傳授國會溝通技巧。
陳世凱會後接受媒體訪問指出，宣布閣揆後不到1個月時間就舉行策勵營，目的就是要督促並鼓勵大家未來日子一起努力，同時讓民眾知道，新政府已經在路上，希望民眾感受新政府的努力，以及創新積極行動的誠意。
陳世凱說明，新內閣施政大方向就是積極行動、創新思維，此次提出的31位閣員裡，其中17位為無黨籍，顯示超越黨派；有26位是新面孔，彰顯創新內閣；另有9位女性閣員，顯見重視性別平權。
陳世凱提到，卓榮泰勉勵新團隊接地氣，回應民眾需求；賴清德則感謝新閣員放下小我、成就大我，在國家需要的時候為國家付出，期許所有新閣員在未來日子中，積極回應民眾需求。
未來立法院攻防是各界關注重點，陳世凱表示，新內閣成員多半是各領域的專家，今天都積極想了解、因應新的立法院生態與輿論情形；卓榮泰則提醒閣員，無論立法院溝通、民眾溝通等都要積極因應，尤其國會溝通要態度積極、誠意溝通，帶有笑容。
陳世凱強調，「大家都在積極學習，絕對會是好的溝通內閣」，今天首長們也關注並交流社群溝通平台，經濟部社群溝通就被認爲是不錯的案例分享。（編輯：張若瑤）1130504
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