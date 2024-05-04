卓榮泰盼新內閣接地氣 國會要誠意溝通帶笑容

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（中央社記者賴于榛台北4日電）行動創新AI內閣策勵營今天晚間落幕，內定行政院發言人陳世凱表示，舉行策勵營要讓民眾知道新政府已經在路上，內定閣揆卓榮泰也提醒內閣閣員必須接地氣、服務民眾，未來立法院則須誠意溝通、帶有笑容。

「行動創新AI內閣新閣策勵營」今天在台北舉行，邀請新內閣成員參與，包括總統當選人賴清德、卓榮泰都到場致詞勉勵，也邀請民進黨立院黨團總召柯建銘、立院黨團幹事長吳思瑤傳授國會溝通技巧。

陳世凱會後接受媒體訪問指出，宣布閣揆後不到1個月時間就舉行策勵營，目的就是要督促並鼓勵大家未來日子一起努力，同時讓民眾知道，新政府已經在路上，希望民眾感受新政府的努力，以及創新積極行動的誠意。

陳世凱說明，新內閣施政大方向就是積極行動、創新思維，此次提出的31位閣員裡，其中17位為無黨籍，顯示超越黨派；有26位是新面孔，彰顯創新內閣；另有9位女性閣員，顯見重視性別平權。

陳世凱提到，卓榮泰勉勵新團隊接地氣，回應民眾需求；賴清德則感謝新閣員放下小我、成就大我，在國家需要的時候為國家付出，期許所有新閣員在未來日子中，積極回應民眾需求。

未來立法院攻防是各界關注重點，陳世凱表示，新內閣成員多半是各領域的專家，今天都積極想了解、因應新的立法院生態與輿論情形；卓榮泰則提醒閣員，無論立法院溝通、民眾溝通等都要積極因應，尤其國會溝通要態度積極、誠意溝通，帶有笑容。

陳世凱強調，「大家都在積極學習，絕對會是好的溝通內閣」，今天首長們也關注並交流社群溝通平台，經濟部社群溝通就被認爲是不錯的案例分享。（編輯：張若瑤）1130504

520將至，總統當選人賴清德（前左5）與內定行政院長卓榮泰（前左4）等新行政團隊成員4日出席「行動創新AI內閣」策勵營，研析未來施政總體理念、增進團隊合作。中央社記者郭日曉攝 113年5月4日

民進黨「行動創新AI內閣」策勵營4日在台北舉辨，總統當選人賴清德（左）與內定行政院長卓榮泰（左2）致詞勉勵新內閣成員，之後由內定副院長鄭麗君（右）報告「國家希望工程」推動藍圖。中央社記者郭日曉攝 113年5月4日