新內閣策勵營 柯建銘警示政治環境面臨嚴重挑戰

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（中央社記者賴于榛台北4日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天出席「行動創新AI內閣」策勵營，傳授國會溝通技巧。他說，府、院、黨、黨團是一體，如同車子的4個輪胎，必須對當前政治環境面臨的嚴重挑戰有所認知，共同解決困難。

「行動創新AI內閣」策勵營今天登場，邀請新內閣成員參與，內定行政院副秘書長王貴蓮今天也首度亮相，柯建銘、民進黨立院黨團幹事長吳思瑤受邀出席，傳授國會溝通技巧。

柯建銘接受媒體訪問時表示，藍白近日合作迫害憲法、沒收國會、沒收民主，是台灣民主化極大的挑戰與危機，包含封殺民代赴中需納入國安管制的「兩岸人民關係條例」部分條文修正草案，也聯手讓電業法第49條修正草案逕付二讀，要求電價漲幅須經立法院同意。

柯建銘說，國民黨只想毀憲亂政，無所不用其極破壞當前執政，電價審議納入各行各業代表，非常專業，且若電價持續凍漲，等同國家必須持續補貼如台積電等有賺錢的企業，這已經是社會公平性的問題。

吳思瑤也表示，國民黨用政治力綁架電力專業審議、電力政策，戕害台電穩健營運，連擔任電價審議委員會委員的全國商業總會理事長許舒博也看不下去。（編輯：黃瑞弘）1130504