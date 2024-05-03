綠譴責藍白合作讓台灣香港化 黃國昌：抹紅伎倆

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（中央社記者林敬殷、郭建伸、范正祥台北3日電）藍白立委今天在立法院會再次聯手，封殺民進黨所有提案，並合力讓藍白黨團提案全數通過，包括電價漲幅須經立法院同意的提案。民進黨立法院黨團會後舉行記者會，強烈譴責藍白狼狽為奸，無所不沒收，讓台灣香港化。

民眾黨團總召黃國昌受訪時回應，民進黨這種一貫抹紅的伎倆，只是凸顯自己雙標的可笑，台灣人民早就看破此等拙劣的伎倆。

國民黨團總召傅崐萁受訪重申，台灣全民殷殷期盼能夠安居樂業，這也是身為立委應盡的義務；各個政黨有不同的想法，那是他們自己的想法，但是請不要脫離人民殷殷的期盼。

傅崐萁以電業法第49條逕付二讀為例表示，能源政策錯誤，提出電業法修法，是要杜絕腐敗的不當措施，使得能夠回到原來的正軌。他說，當然要為人民把關，作為全國國民殷殷期盼的國會，當然要守好，讓全民過安定的生活，而不是讓百姓的痛苦指數不斷上升。

立法院會今天上演表決大戰，國民黨立法院黨團提案變更議程，將多個已付委審查的修正草案從委員會抽出逕付二讀，藍白聯手，經表決後全數通過。

此外，民眾黨團提案，要求將民進黨立委沈伯洋提出，規範民代赴中需納入國安管制的「兩岸人民關係條例」部分條文修正草案退回程序委員會，最終也在藍白聯手下退回程序委員會。而民進黨團版本的國會改革法案逕付二讀，也在國民黨團反對下遭否決。

民進黨團於會後舉行「藍白合作賣台，國會香港化定型」記者會，黨團總召柯建銘表示，藍白合作沒收國會、沒收民主、沒收憲法，無所不用其極，無所不沒收，倒行逆施，進行賣台行為，台灣已經香港化，定格了，而且只會越來越嚴重，這絕對是國家危機，最大苦主是台灣人民。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨從未封殺任何政黨提案不能付委審查及交付協商，只有國民黨，一再沒收民進黨提案不能被討論及協商，難道只有中國共產黨認證的乖乖牌立委提案才能討論嗎。

民進黨立委沈伯洋表示，今天香港之所以會變成這個樣子，最早的時候那麼多人被抓，就是因為當時的法律就叫做藐視政府罪，就跟藍白立委現在提出的藐視國會罪，是如出一轍的東西。（編輯：蘇志宗）1130503