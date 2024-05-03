藍提案電價漲跌須經立院同意 民眾黨團支持逕付二讀

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（中央社記者陳俊華台北3日電）國民黨立委提案修法電價漲跌須經立院同意。民眾黨團今天舉行記者會，立委張啓楷說，贊成將電業法修正草案逕付二讀、加速審查，電價審議委員會已被政府主導，要求應公開透明、民間參與。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行「理性監督、務實修法」記者會。民眾黨團總召黃國昌說，公共政策不是是非題，至少是選擇題、更可能是問答題，正因如此民眾黨團面對重大議案，希望負責任地跟支持者清楚表達政策立場。

黃國昌說，昨天下午立法院長韓國瑜本來要召集協商，很驚訝辦公室昨天接到詢問電話，說外面在傳協商沒辦法舉行，是因為他拒絕出席，他聽到下巴都要掉下來，「立法院什麼時候變謠言製造中心？」

黃國昌表示，剛接到國民黨團總召傅崐萁電話，本來環島高鐵、花東快速公路建設條例今天要排上議程，但因昨天協商民進黨團總召柯建銘拒絕出席，依照議事規則今天不是不能處理，但主提案的國民黨團說下週再讓韓國瑜召集一次協商，為了議事和諧就同意。屆時民眾黨團有自己的立場，會提出修正動議。

另外，立法院在4月30日通過國民黨提出的決議凍漲電價案，不過經濟部表示必須依法遵守電價審議結果。國民黨團今天將在立法院會中，將電業法修正草案逕付二讀，讓未來電價漲跌須經立法院同意。

張啓楷說，贊成逕付二讀，加速審查，民眾黨也會提出修正版本，當立法院已經通過緩漲，但政府卻漠視民意，要提出譴責。而電價審議委員會完全被政府主導，黑箱過程大家看不到，要求以後審議委員會公開透明，且要1/2以上民間代表參與。

張啓楷表示，政府應解釋清楚光電弊案，並讓民眾免於跳電、停電恐慌，才會同意電價可以調漲，「沒有改革就沒有漲價」。（編輯：蘇龍麒）1130503